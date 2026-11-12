¿A qué hora juega Colombia vs Chile y dónde ver partido amistoso de fecha FIFA?

El 2026 está a punto de finalizar y las selecciones ya se alistan para afrontar la última fecha FIFA. En ese sentido, la selección de Colombia busca cerrar el año de la mejor manera sumando triunfos ante su similar de Chile, con el que ha pactado dos duelos para este mes de noviembre. En esta nota te brindamos los horarios y canales de transmisión para ver EN VIVO el primer duelo entre los Cafeteros y 'La Roja'.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs Chile por amistoso de fecha FIFA?

El primer partido amistoso entre Colombia y Chile por la fecha FIFA de noviembre se realizará este viernes 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, ubicado en la ciudad de Cali. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 37.000 espectadores.

¿A qué hora juega Colombia vs Chile por amistoso de fecha FIFA?

El amistoso internacional está programado para jugarse desde las 7.00 p. m. (hora peruana y colombiana). Revisa el resto de horarios en los diferentes países de Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos y España.

Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 9.00 p. m.

México y Centroamérica: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. del sábado 14 de noviembre.

¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs Chile?

La transmisión del encuentro entre los ‘Cafeteros’ y la ‘Estrella Solitaria’ irá por la señal de RCN televisión para todo el territorio colombiano y de Mega para el país sureño. En Perú, no se cuenta con una transmisión confirmada en señal nacional. No obstante, puedes seguir el minuto a minuto EN VIVO ONLINE GRATIS, mediante la web del Diario Líbero, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.

Colombia enfrentará a Chile en Cali

Colombia vs Chile: previa del partido

Colombia llega a este compromiso luego de disputar sus últimos tres amistosos en la fecha FIFA de octubre ante México, Paraguay y Perú. Justamente, los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron a la ‘Blanquirroja’ por 2-0 en el cierre de su gira por Norteamérica. Samuel Velásquez y Daniel Arcila le dieron el triunfo al Tricolor en Miami.

Por su parte, la selección chilena, que jugó ante los mismos rivales que Perú en octubre, culminó la pasada fecha FIFA con triunfo por 2-0 ante México. Antes había perdido por 4-2 frente a Estados Unidos y 1-0 contra Canadá.

‘La Roja’ busca seguir en la senda del triunfo y consolidar un equipo con miras al próximo proceso clasificatorio, mientras Colombia quiere hacerse más fuerte para superar su participación en el Mundial 2026, donde llegó hasta octavos de final y fue eliminado por penales a manos de Suiza.