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Ecuador vs Costa Rica EN VIVO: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico del amistoso internacional
Sigue EN VIVO el partido de Ecuador vs Costa Rica por amistoso internacional de fecha FIFA. Repasa los horarios, canales y todos los detalles de este compromiso.
Ecuador vs Costa Rica se enfrentan este viernes 13 de junio en un emocionante amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre. Ambas selecciones se preparan para las competencias oficiales y dejarán todo en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El partido dará inicio desde las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y la transmisión estará disponible por Teleamazonas y El Canal del Fútbol.
¿A qué hora juega Ecuador vs Costa Rica?
A continuación, te compartimos los horarios confirmados para el inicio del partido de Ecuador vs Costa Rica por amistoso internacional.
- Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.00 p. m.
- México y Centroamérica: 6.00 p. m.
- Estados Unidos: 7.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 4.00 p. m. (Los Ángeles).
- España: 2.00 a. m. (del sábado)
¿Dónde ver Ecuador vs Costa Rica?
El partido amistoso internacional de Ecuador vs Costa Rica contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de Teleamazonas y El Canal del Fútbol para todo el territorio ecuatoriano. Por su parte, en Costa Rica, se podrá visualizar mediante Repretel y Teletica.
Previa del partido de Ecuador vs Costa Rica por amistoso internacional
Ecuador afrontará el amistoso con la intención de conseguir su primera victoria bajo la dirección de Marcelo Gallardo. La ‘Tri’ todavía no ha podido ganar en sus tres presentaciones con el técnico argentino, por lo que buscará aprovechar su localía en el Olímpico Atahualpa para cambiar esa racha.
Ecuador entrena bajo el mando de Marcelo Gallardo
Gallardo tendrá varias bajas por lesión, entre ellas las de Denil Castillo, Alan Franco y Alan Minda. Ante este panorama, el entrenador convocó al juvenil Snayder Porozo, de 19 años. Además, cuenta con figuras como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho, Kendry Páez y Gonzalo Plata.
Costa Rica, dirigida por Bryan Ruiz, llega con la intención de dar el golpe en Quito y aprovechar las ausencias del conjunto ecuatoriano. Los ‘Ticos’ preparan un equipo con futbolistas del torneo local y del exterior, aunque tendrán una baja importante: Keylor Navas no fue convocado por decisión técnica.
Costa Rica busca su segundo triunfo ante Ecuador en toda la historia
Ecuador vs Costa Rica: canales de transmisión
Si quieres ver el partido de Ecuador vs Costa Rica EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión, dependiendo del país en donde te encuentres:
- Ecuador: Teleamazonas, TC Televisión y El Canal del Fútbol.
- Costa Rica: Teletica, Repretel, TD7, Repretel Canal 6, Teletica Radio y TDMAX.
- Internacional: Fanatiz.
- Puerto Rico: Fanatiz.
- Estados Unidos: Fanatiz.
Ecuador vs Costa Rica: pronóstico y apuestas
Ecuador es considerado como amplio favorito para quedarse con la victoria ante Costa Rica y celebrar junto a su hinchada en Quito. Conoce las cuotas en las principales casas de apuesta para que realices tu mejor jugada:
|Casas de apuesta
|Ecuador
|Empate
|Costa Rica
|Betsson
|1.19
|6.10
|14.50
|Betano
|1.24
|5.60
|12.00
|Caliente
|1.22
|5.50
|16.50
|Bet365
|1.20
|5.75
|10.00
|1xBet
|1.22
|7.16
|16.00
|Stake
|1.22
|5.75
|13.00
Ecuador vs Costa Rica: historial de enfrentamientos
A lo largo de la historia, Ecuador y Costa Rica se han enfrentado en 12 oportunidades, con un balance favorable para el ‘Tri’. La selección ecuatoriana consiguió seis victorias y registró cinco empates, mientras que los ‘Ticos’ solo lograron imponerse en una ocasión.
Ecuador vs Costa Rica: posibles alineaciones del partido
Posible alineación de Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Pedro Vite; John Yeboah, Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez.
Posible alineación de Costa Rica: Patricio Sequeira; Jhon Pablo Ruiz, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, José Mora; Roan Wilson, Celso Borges, Gabriel Leiva; Josimar Alcócer, Manfred Ugalde y Carlos Mora.
¿Dónde juegan Ecuador vs Costa Rica?
Así luce el Estadio Olímpico Atahualpa
El amistoso de Ecuador vs Costa Rica está programado para disputarse en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Este recinto está ubicado a más de 2.700 m s. n. m. y cuenta con una capacidad para albergar a 35.000 espectadores.
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