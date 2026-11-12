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¿A qué hora juega Perú vs Bolivia en amistoso internacional por fecha FIFA?

Conoce horarios para que no te pierdas el partido amistoso entre Perú vs Bolivia por fecha FIFA, que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.

Wilfredo Inostroza
Perú se enfrenta a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva
Perú se enfrenta a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva
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Se viene el amistoso entre Perú vs Bolivia, duelo de preparación de ambas selecciones con miras a las Eliminatorias al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y servirá para que los entrenadores de ambas selecciones vean elementos que servirán para los próximos encuentros de carácter oficial.

Alianza Lima está preparando palcos para los playoffs.

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¿Cuándo juega Perú vs Bolivia?

El duelo entre las selecciones de Perú y Bolivia se juega este viernes 13 de noviembre, en el estadio Alejandro Villanueva, también conocido como Matute.

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 20.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 21.00 horas
  • Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.00 horas
  • México y Honduras: 19.00 horas
  • Estados Unidos: 20.00 horas (Miami y Nueva York / EST) y 17.00 horas (Los Ángeles / PST)
  • España: 2.00 horas (del día siguiente / CET)

Perú vs Bolivia por amistoso internacional: previa del partido

La selección peruana y su similar de Bolivia medirán fuerzas este viernes 13 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva, en el marco de un atractivo compromiso amistoso correspondiente a la fecha FIFA. Con la mira puesta en el largo plazo, ambas escuadras buscan aprovechar este examen internacional para afinar detalles tácticos y llegar en óptimo nivel competitivo al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

En el campamento de la Bicolor, el comando técnico liderado por Mano Menezes sufrirá ausencias importantes en su planificación, pues Jairo Vélez y Marco Huamán serían bajas confirmadas tras presentar molestias físicas. Ante este panorama, la responsabilidad ofensiva del combinado nacional recaerá sobre Gianluca Lapadula, quien se perfila como el principal hombre gol del equipo en el coloso de La Victoria.

Perú vs Bolivia

Perú vs Bolivia en amistoso internacional

Por el lado del conjunto altiplánico, una de las grandes novedades de la delegación será la presencia de Guillermo Viscarra. El guardameta boliviano, con pasado reciente en Alianza Lima y que actualmente se encuentra en condición de agente libre, volverá a pisar el césped de Matute defendiendo el arco de la Verde en este exigente duelo preparatorio.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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