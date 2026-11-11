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Fabio Gruber dejó firme opinión sobre el presente de la selección peruana con Menezes: "Proceso"

El defensor del Mainz se refirió a su experiencia en Perú y destacó que la selección atraviesa un proceso de reconstrucción en el que se busca consolidar un nuevo equipo.

Antonio Vidal
Fabio Gruber dejó firme opinión sobre el presente de la selección peruana
Fabio Gruber dejó firme opinión sobre el presente de la selección peruana | Bicolor+
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La selección peruana se encuentra preparándose para lo que será su compromiso contra Bolivia este viernes 13 de noviembre, en lo que será un partido amistoso por fecha FIFA. Previo al duelo, uno de los llamados a ser parte del cambio generacional habló para las cámaras de Bicolor+. Hablamos de Fabio Gruber, quien se refirió al presente de Perú, que dirige Mano Menezes.

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Fabio Gruber dejó firme opinión sobre el presente de la selección peruana

Durante la conversación, el defensor del FSV Mainz 05, de Alemania, dejó en claro que quiere darlo todo vistiendo la blanquirroja, reconociendo que de momento el equipo que dirige Mano Menezes se encuentra en un proceso del cual quiere ser parte.

"Quiero dar todo por la Selección, por los chicos, por el grupo. Eso es lo importante para mí. Estamos en un proceso, se va construyendo algo y quiero aportar con lo que me toque", señaló el jugador.

En otro momento, Gruber se pronunció sobre su estadía en suelo peruano, recordando que tuvo que venir solo para ver los trámites de su DNI y después salir para estar en los amistosos de Rusia.

Fabio Gruber se pronunció sobre su estadia en Perú

Fabio Gruber se pronunció sobre su estadia en Perú

"Estoy emocionado de estar aquí y tener el primer partido en el Perú. No estuve ni 24 horas la última vez para poder tener el DNI y estar en los amistosos en Rusia", comentó.

Por último habló sobre su estadía en la selección absoluta, señalando que se siente muy feliz de estar con el elenco mayor.

"Los chicos me tratan muy bien, poco a poco nos vamos conociendo, agarrándonos cariño, bromeando. Me siento muy feliz aquí y ojalá podamos ganar el partido".

¿Cuándo juega Perú vs Bolivia?

La selección peruana se enfrentará a Bolivia este viernes 13 de noviembre por un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El compromiso se disputará desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), donde el equipo dirigido por Mano Menezes buscará seguir preparándose de cara a sus próximos desafíos internacionales.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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