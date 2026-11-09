Entradas para Perú vs Bolivia en Matute: precios y dónde comprar por amistoso internacional

No falta mucho para el amistoso internacional Perú vs Bolivia que se realizará en Matute. El equipo dirigido por Mano Menezes volverá a afrontar un partido en nuestro país ante un elenco que desea potenciar su nivel de cara a los choques oficiales. Conoce los precios de entradas para estar presente en este duelo en el distrito de La Victoria.

Entradas Perú vs Bolivia por amistoso internacional

Conoce los precios de las entradas para el partido Perú vs Bolivia por amistoso internacional de noviembre:

Norte: 49 soles

Sur: 49 soles

Oriente: 99 soles

Occidente: 139 soles

Precios de entradas para el Perú vs Bolivia.

¿Dónde comprar entradas para Perú vs Bolivia?

Las entradas para el duelo Perú vs Bolivia se pueden adquirir por la plataforma de Ticketmaster. Tienes la posibilidad de elegir la tribuna de tu agrado y seguir con el procedimiento de compra para asegurar tu boleto. Según información del portal, cada usuario puede comprar hasta cuatro entradas en un solo pago.

Perú vs Bolivia: fecha, día, hora y canal de transmisión

La selección peruana se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional cuando se mida ante Bolivia en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre de 2026. La 'Bicolor', dirigida por Mano Menezes, buscará aprovechar este compromiso para seguir probando alternativas, consolidar su propuesta futbolística y evaluar a nuevos jugadores de cara a sus próximos objetivos. El encuentro se disputará el viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), escenario donde el combinado nacional espera reencontrarse con el apoyo de los hinchas peruanos y conseguir una victoria que permita cerrar la jornada internacional con buenas sensaciones. Todo iniciará a partir de las 8.00 p. m. hora local con la transmisión de América TV y América TV GO.