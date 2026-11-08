Prensa italiana dio rotunda opinión tras la convocatoria de Francesco Andrealli con Perú: "Calidad"

La selección peruana se alista para su enfrentamiento ante Bolivia por el amistoso de la fecha FIFA de noviembre. Para este duelo, el DT Mano Menezes anunció su lista de convocados y una de las grandes novedades fue la inclusión de Francesco Andrealli. El volante es una de las joyas del fútbol italiano, por lo que la prensa de Italia no dudó en opinar de su llamado.

Prensa italiana opinó tras la convocatoria de Francesco Andrealli con Perú

Francesco Andrealli ha brillado en las filas de la reserva del Como 1907 de Italia, donde es el capitán del equipo. Tras ello, recibió su primer llamado para integrar las filas de la selección peruana absoluta. Precisamente, luego de su llamado, la prensa italiana no dudó en reaccionar.

Mediante su cuenta de Instagram, el reconocido medio ‘Gazzetta dello Sport’ se cuestionó si el llamado de Andrealli por la ‘Bicolor’ representa una oportunidad desperdiciada para la selección italiana. “Andrealli elige a Perú: ¿el talento de la Primavera de Como convocó a la Selección, una oportunidad perdida para Italia?”, iniciaron.

“ Nacido en Como en 2007 y criado en Italia, Francesco Andrealli eligió representar a la selección peruana. El centrocampista del Como Primavera fue convocado por el entrenador Mano Menezes y decidió aceptar la convocatoria . Lo mismo le pasó a su compañero de equipo Riccardo Cassano, llamado por Mancini: ambos fueron llamados sin haber jugado ni un minuto en la Serie A”, añadieron.

Prensa italiana reaccionó a la convocatoria de Francesco Andrealli con Perú

Sin embargo, sobre el final, destacaron el gran crecimiento que ha tenido Francesco Andrealli en las categorías inferiores del fútbol italiano. Además, remarcaron que su llamado representará un salto enorme de calidad en su valoración para el fútbol internacional.

“El sector juvenil de Como se ha convertido, en los últimos años, en un punto de referencia para el crecimiento y desarrollo de los jóvenes talentos. Andrealli, que tiene orígenes sudamericanos de su madre, ya había jugado en los equipos juveniles peruanos. La convocatoria al equipo nacional senior representa un salto en calidad ”, finalizaron.

Mano Menezes explicó los motivos para convocar a Francesco Andrealli

Durante la conferencia de prensa, Mano Menezes señaló los motivos para convocar a Francesco Andrealli y no solo destacó sus características, sino que también señaló que su llamado busca afianzar lazos con el Como 1907.

“Las informaciones fueron muy positivas y sus características tienen mucho que ver con lo que pensamos para esa función: es un jugador que trabaja de área a área y que resulta muy necesario para el fútbol que se juega hoy. (…). También queremos estrechar la relación con Como, su club, que es importante para nosotros, y ver cómo avanzaremos a partir de ahora, con la velocidad que hemos establecido”, indicó el estratega.