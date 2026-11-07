César Cueto pidió convocatoria de figura de Universitario para la selección peruana: "Me gustaría"

La selección peruana se alista para afrontar la fecha FIFA de noviembre donde se medirá a su similar de Bolivia. Ya se dio a conocer la lista de convocados de Mano Menezes y el histórico ídolo de la ‘Bicolor’ y Alianza Lima, César Cueto, sorprendió al pedir el llamado de un destacado futbolista de Universitario de Deportes.

César Cueto pidió convocatoria de figura de Universitario para la selección peruana

La convocatoria para el nuevo amistoso de la selección peruana ha generado la atención de numerosos hinchas y diversas reacciones de personalidades del fútbol. Uno de ellos fue César Cueto, histórico futbolista que dejó un importante legado en el balompié nacional.

Durante una conversación con el periodista Wilmer Robles, el ‘Poeta de la Zurda’ reaccionó a la lista de convocados de Mano Menezes y no dudó en solicitar el llamado de cuatro futbolistas, entre los que incluyó a Alex Valera, una de las figuras de Universitario.

Alex Valera es el máximo goleador de Universitario

"Me gustaría ver pronto en la selección a Tapia, Llontop y Arrasco. Alex Valera también tiene que estar . Es una opinión personal el querer ver a Magallanes como volante mixto", señaló el ídolo blanquiazul.

Del mismo modo, César Cueto consideró que Renato Tapia, Mathías Llontop y Mauricio Arrasco también deben ser considerados en la nómina. Por otro lado, manifestó que le gustaría que Mano Menezes utilice a Piero Magallanes como volante mixto para contar con una nueva alternativa en esa posición.

Números de Alex Valera con Universitario este 2026

Durante esta temporada, Alex Valera ha demostrado que sigue siendo uno de los delanteros más importantes del fútbol peruano. El atacante ha logrado marcar 20 goles en lo que va del año, cifra que lo coloca como el máximo goleador de Universitario.