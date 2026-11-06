Universitario afronta la recta final del Torneo Clausura 2026 con el objetivo de asegurar su presencia en la definición por el título nacional de la Liga 1. Aunque no consiga quedarse con el segundo certamen del año, el equipo crema todavía podría acceder a la final directa, pero necesita cumplir un escenario específico en la tabla del Acumulado. ¿Qué resultados debe esperar para alcanzar ese objetivo?

Universitario y el único camino para jugar la final directa sin ser campeón del Torneo Clausura

Se sabe que Universitario tiene posibilidades de ser campeón del Torneo Clausura 2026, pero debe depender de otros marcadores. No obstante, existe un escenario en el que puede afrontar la final directa sin ser ganador del segundo certamen de la Liga 1: que Sport Huancayo alce el trofeo al cierre de las últimas dos jornadas.

Eso sí, no solo es que Sport Huancayo se proclame campeón del Torneo Clausura 2026, sino que no debe estar dentro de los ocho primeros de la Tabla Acumulada para no afrontar una semifinal. Solo en ese escenario, Universitario afrontará la final directa contra Alianza Lima por el hecho de ser segundo en la clasificación anual.

Universitario quiere clasificar a la final directa de la Liga 1.

Resultados que necesita Universitario para jugar la final sin ser campeón del Clausura

Estos son los resultados de las dos últimas fechas que deben darse para que Sport Huancayo sea campeón del Torneo Clausura 2026, pero sin estar entre los ocho primeros del Acumulado. Solo así, Universitario no necesitará ganar el Clausura para afrontar una final directa.

FECHA 16

ADT 0-2 Sporting Cristal

FC Cajamarca 0-1 Alianza Atlético

Melgar 2-0 Juan Pablo II

Cienciano 1-2 Sport Huancayo

Los Chankas 0-1 Alianza Lima

Sport Boys 1-0 UTC

Deportivo Garcilaso 2-0 Comerciantes Unidos

Universitario 2-0 CD Moquegua

FECHA 17

Cusco FC 1-0 ADT

Alianza Atlético 2-1 FBC Melgar

Sporting Cristal 1-2 Cienciano

Juan Pablo II 0-2 Deportivo Garcilaso

CD Moquegua 1-0 Atlético Grau

Sport Huancayo 2-1 Universitario

Alianza Lima 2-0 FC Cajamarca

UTC 0-1 Los Chankas

Comerciantes Unidos 1-0 Sport Boys

Así quedarían los primeros lugares del Torneo Clausura 2026

EQUIPOS PUNTOS 1. Sport Huancayo 37 2. Sporting Cristal 34 3. Deportivo Garcilaso 34 4. Universitario 34 5. Alianza Lima 34

Así culminaría la Tabla Acumulada con Sport Huancayo fuera de los ocho primeros lugares

EQUIPOS PUNTOS 1. Alianza Lima 74 2. Universitario 63 3. Deportivo Garcilaso 60 4. FBC Melgar 57 5. Alianza Atlético 55 6. Cusco FC 54 7. Sporting Cristal 53 8. Cienciano 53 9. Sport Huancayo 53

Sport Huancayo se proclamaría campeón del Torneo Clausura, pero por diferencia de goles queda fuera de los ocho primeros lugares del Acumulado. En consecuencia, la final directa será entre Alianza Lima vs Universitario para conocer al nuevo monarca de la Liga 1 2026. Los blanquiazules tienen el derecho por ser campeones del Apertura, mientras que los cremas acceden por mejor ubicación en la tabla anual.

Sport Huancayo tiene chances de ser campeón del Torneo Clausura 2026.

Ya se verá qué resultados se van dando en las siguientes fechas del Torneo Clausura 2026, en el que un ligero tropiezo puede complicar los planes de los equipos que buscan la lucha del título del segundo campeonato del año.