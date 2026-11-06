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Universitario y el único camino para jugar la final directa sin ser campeón del Torneo Clausura

Universitario tiene una posibilidad de clasificar a la final directa de la Liga 1 2026 ante Alianza Lima sin ganar el Clausura. Conoce qué resultados necesita.

Diego Medina
Universitario de Deportes puede acceder a la final de la Liga 1 sin ser campeón del Clausura.
Universitario de Deportes puede acceder a la final de la Liga 1 sin ser campeón del Clausura. | Foto: X Universitario
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Universitario afronta la recta final del Torneo Clausura 2026 con el objetivo de asegurar su presencia en la definición por el título nacional de la Liga 1. Aunque no consiga quedarse con el segundo certamen del año, el equipo crema todavía podría acceder a la final directa, pero necesita cumplir un escenario específico en la tabla del Acumulado. ¿Qué resultados debe esperar para alcanzar ese objetivo?

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Universitario y el único camino para jugar la final directa sin ser campeón del Torneo Clausura

Se sabe que Universitario tiene posibilidades de ser campeón del Torneo Clausura 2026, pero debe depender de otros marcadores. No obstante, existe un escenario en el que puede afrontar la final directa sin ser ganador del segundo certamen de la Liga 1: que Sport Huancayo alce el trofeo al cierre de las últimas dos jornadas.

Eso sí, no solo es que Sport Huancayo se proclame campeón del Torneo Clausura 2026, sino que no debe estar dentro de los ocho primeros de la Tabla Acumulada para no afrontar una semifinal. Solo en ese escenario, Universitario afrontará la final directa contra Alianza Lima por el hecho de ser segundo en la clasificación anual.

Universitario

Universitario quiere clasificar a la final directa de la Liga 1.

Resultados que necesita Universitario para jugar la final sin ser campeón del Clausura

Estos son los resultados de las dos últimas fechas que deben darse para que Sport Huancayo sea campeón del Torneo Clausura 2026, pero sin estar entre los ocho primeros del Acumulado. Solo así, Universitario no necesitará ganar el Clausura para afrontar una final directa.

FECHA 16

  • ADT 0-2 Sporting Cristal
  • FC Cajamarca 0-1 Alianza Atlético
  • Melgar 2-0 Juan Pablo II
  • Cienciano 1-2 Sport Huancayo
  • Los Chankas 0-1 Alianza Lima
  • Sport Boys 1-0 UTC
  • Deportivo Garcilaso 2-0 Comerciantes Unidos
  • Universitario 2-0 CD Moquegua

FECHA 17

  • Cusco FC 1-0 ADT
  • Alianza Atlético 2-1 FBC Melgar
  • Sporting Cristal 1-2 Cienciano
  • Juan Pablo II 0-2 Deportivo Garcilaso
  • CD Moquegua 1-0 Atlético Grau
  • Sport Huancayo 2-1 Universitario
  • Alianza Lima 2-0 FC Cajamarca
  • UTC 0-1 Los Chankas
  • Comerciantes Unidos 1-0 Sport Boys

Así quedarían los primeros lugares del Torneo Clausura 2026

EQUIPOSPUNTOS
1. Sport Huancayo37
2. Sporting Cristal34
3. Deportivo Garcilaso34
4. Universitario34
5. Alianza Lima34

Así culminaría la Tabla Acumulada con Sport Huancayo fuera de los ocho primeros lugares

EQUIPOSPUNTOS
1. Alianza Lima74
2. Universitario63
3. Deportivo Garcilaso60
4. FBC Melgar57
5. Alianza Atlético55
6. Cusco FC54
7. Sporting Cristal53
8. Cienciano53
9. Sport Huancayo53

Sport Huancayo se proclamaría campeón del Torneo Clausura, pero por diferencia de goles queda fuera de los ocho primeros lugares del Acumulado. En consecuencia, la final directa será entre Alianza Lima vs Universitario para conocer al nuevo monarca de la Liga 1 2026. Los blanquiazules tienen el derecho por ser campeones del Apertura, mientras que los cremas acceden por mejor ubicación en la tabla anual.

Sport Huancayo es líder momentáneo del Torneo Clausura.

Sport Huancayo tiene chances de ser campeón del Torneo Clausura 2026.

Ya se verá qué resultados se van dando en las siguientes fechas del Torneo Clausura 2026, en el que un ligero tropiezo puede complicar los planes de los equipos que buscan la lucha del título del segundo campeonato del año.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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