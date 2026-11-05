Zambrano apuntó a su lesión por empate de Sport Boys ante Universitario: "No hubieran hecho un gol"

Universitario de Deportes fue sorprendido en el Estadio Monumental por Sport Boys. Los rosados lograron ponerse 2-0 arriba en el marcador y estuvieron a punto de llevarse una victoria histórica, pero terminaron cediendo el empate. Tras ello, Carlos Zambrano llamó la atención al responsabilizar a su lesión por los goles que metieron los cremas.

Carlos Zambrano apuntó a su lesión por empate de Sport Boys ante Universitario

Una vez culminado el encuentro, el defensa de Sport Boys conversó a ras de cancha con las cámaras de ‘L1 MAX’ y fue consultado sobre su análisis del empate ante Universitario. Ante ello, el ‘Kaiser’ no dudó en valorar el sacrificio de sus compañeros y recalcó que lograron neutralizar los ataques de los merengues, pese a sentirse menospreciados.

Sin embargo, lo más llamativo fue cuando Carlos Zambrano apuntó directamente a la lesión que sufrió en el hombro durante el segundo tiempo y que lo obligó a salir de cambio. El ‘Kaiser’ fue contundente al expresar que, de haber permanecido en el campo, la ‘U’ no habría conseguido marcar los dos goles.

Video: ‘L1 MAX’

“Creo que el equipo estaba haciendo un gran trabajo. No tuvieron casi ninguna acción y después, a punta de pelotazos, nos metieron. La gente y la prensa menospreciaron al Boys. Tenemos un gran equipo; lamentablemente, no tenemos una plantilla tan amplia como para pelear el torneo, pero hemos hecho un gran torneo hasta el día de hoy. Lamentablemente, mi lesión, si no, no hubieran hecho un gol hasta ahora ”, sostuvo.

Del mismo modo, el ‘León’ lamentó el resultado, pues consideró que fue injusto debido al planteamiento defensivo que realizó Sport Boys. No obstante, aprovechó para expresar su orgullo por el esfuerzo de sus compañeros.



“ Fue un resultado injusto, ellos tuvieron el balón pero no tuvieron nada claro. Solo nos llenaron de centros y lamentablemente nos pudieron clavar . El equipo hizo un gran trabajo y esfuerzo, me siento orgulloso de este plantel”, concluyó.

Sport Boys no pudo romper su mala racha ante Universitario

La ‘Misilera’ estuvo muy cerca de romper un registro negativo contra los cremas. De haber logrado la victoria ante Universitario, habrían roto una racha de 16 años sin vencer a los cremas en partidos oficiales. La última victoria de Sport Boys ante la 'U' se produjo en la temporada 2011.