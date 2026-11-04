Bustos, DT de Universitario, advirtió que solo entrenaron un día: "No buscamos excusas"

Universitario prepara todo para lo que será su encuentro contra Sport Boys por la fecha 14, la cual fue reprogramada para este miércoles 4 de noviembre. Bajo este contexto, previo al duelo contra los chalacos en el Estadio Monumental, Fabián Bustos calentó la antesala del encuentro y señaló que solo tuvieron un día para preparar la estrategia ante este duelo.

Fabián Bustos, DT de Universitario, advirtió que solo entrenaron un día para enfrentar a Sport Boys

Para el DT, a pesar de tener solo un día para prepararse, no es excusa. Dejando en claro que tratarán de hacer las cosas mejor posible en busca de obtener los tres puntos.

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"Enfocados en lo nuestro. No buscamos excusas: tuvimos un solo día para preparar este partido, pero estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible”.

Además, Bustos manifestó que después de este partido deberán pensar en el domingo, donde se tendrán que enfrentar a CD Moquegua. “El domingo nos tocará jugar de nuevo, así que seguimos concentrados en lo nuestro, en mejorar cada vez y conseguir resultados. La U depende de la U", expresó para L1 Max.