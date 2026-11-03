Alineaciones Universitario vs Sport Boys por Clausura: Los onces de Fabián Bustos y Carlos Desio

Universitario de Deportes se prepara para afrontar un compromiso importante ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Fabián Bustos buscará hacerse fuerte en el Estadio Monumental y sumar una victoria que le permita acercarse al primer lugar de la tabla. Por su parte, el equipo de Carlos Desio intentará sorprender a los cremas y llevarse puntos de su visita. Conoce las posibles alineaciones de ambos equipos para este encuentro.

Alineaciones Universitario vs Sport Boys: Los posibles onces de Fabián Bustos y Carlos Desio

El elenco crema presentaría un once con una propuesta ofensiva y experiencia en todas sus líneas. Diego Romero sería el encargado de defender el arco, mientras que la zona defensiva estaría conformada por Caín Fara, Williams Riveros y Anderson Santamaría. En el mediocampo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha y Edison Flores asumirían la responsabilidad de generar fútbol, acompañados por Andy Polo y César Inga por las bandas. Finalmente, Alex Valera y Gianluca Lapadula integrarían la dupla de ataque, buscando aprovechar su capacidad goleadora para hacer daño a la defensa rival.

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Edison Flores, Andy Polo, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula.

Alineaciones Sport Boys vs Universitario. Foto: composición Líbero/IG

Por su parte, los rosados apostarían por un equipo competitivo para intentar complicar a la 'U'. Diego Melián estaría bajo los tres palos, protegido por una línea defensiva integrada por Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas y Mathias Llontop. En el mediocampo, Christian Cueva, Federico Illanes, Jostin Alarcón y Oslimg Mora serían los encargados de recuperar el balón y generar juego. Mientras tanto, Luis Urruti y Pablo Erustes conformarían la dupla ofensiva, con la misión de aprovechar las oportunidades de gol y sorprender a Universitario.

Sport Boys: Diego Melián; Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Mathias Llontop; Christian Cueva, Federico Illanes, Jostin Alarcón, Oslimg Mora; Luis Urruti y Pablo Erustes.

Universitario vs Sport Boys: fecha, hora y canal del partido

El encuentro entre Sport Boys vs Universitario se disputará este miércoles 4 de noviembre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Monumental de Ate y será transmitido EN VIVO por la señal de L1 MAX y vía streaming por L1 Play.