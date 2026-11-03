Universitario vs Sport Boys EN VIVO por Torneo Clausura: a qué hora, pronóstico y dónde ver

Universitario vs Sport Boys se verán las caras este miércoles 3 de noviembre por la fecha 14 del Torneo Clausura. Este nuevo episodio de los clásicos Lima-Callao será esencial en las aspiraciones de los cremas por el título. El duelo se disputará en el Estadio Monumental de Ate desde las 8.30 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por la señal de L1 MAX.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Boys?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para el inicio del partido de Universitario vs Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10.30 p. m.

México y Centroamérica: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 9.30 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 7.30 p. m. (Los Ángeles).

España: 3.00 a. m. (del jueves)

¿Dónde ver el partido de Universitario vs Sport Boys?

El clásico entre Universitario vs Sport Boys contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de L1 MAX, disponible en los principales servicios de cable del país como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win TV, entre otros. Además, el partido también podrá seguirse de forma ONLINE a través de DGO, Movistar App, L1 Play, Claro TV y Fanatiz.

Previa del partido Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura

Universitario llega a este partido con la obligación de ganar para escalar al liderato del Torneo Clausura. Los cremas están en el tercer lugar por detrás de Sport Huancayo y Sporting Cristal, pero tienen un partido pendiente. Por ello, buscarán hacerse fuertes en casa para ilusionarse con el título.

Universitario sacó un fundamental triunfo ante Atlético Grau y está a una victoria del liderato.

El equipo de Fabián Bustos ha encadenado una gran racha de victorias y ha mostrado una notable mejora en su juego. En la previa, se prevé que repita su oncena titular con Edison Flores y Horacio Calcaterra como el corazón del mediocampo.

Por su parte, Sport Boys llega motivado al clásico ante la ‘U’. Los rosados suman dos victorias consecutivas, siendo la última ante Cusco FC en la altura. El equipo de Carlos Desio tiene posibilidades matemáticas de pelear por un lugar en la Copa Sudamericana, pero la mente está puesta en cerrar bien la temporada.

Sport Boys busca romper una racha de 15 años sin ganarle a Universitario

Para este duelo, la 'Misilera' tendrá tres bajas en su convocatoria: Gustavo Dulanto y Yuriel Celi no podrán jugar contra el club dueño de su pase. Sin embargo, la más llamativa es la de Nicolás Da Campo, quien sigue recuperándose de su lesión.

Universitario vs Sport Boys: pronóstico y apuestas

Universitario es ampliamente favorito para quedarse con la victoria ante Sport Boys y tomar el liderato del Torneo Clausura. Revisa las cuotas en las principales casas de apuestas:

Casa de apuestas Universitario Empate Sport Boys Betsson 1.33 4.65 8.90 Betano 1.32 5.10 9.75 Caliente 1.30 5.25 11.00 1XBet 1.34 4.75 8.15 Stake 1.35 4.85 8.30

Universitario vs Sport Boys: historial de enfrentamientos

El partido de Universitario vs Sport Boys se ha disputado en 215 ocasiones a lo largo de la historia. Los cremas son los dominadores con 99 victorias y 69 empates. Los rosados por su parte vencieron en 47 ocasiones. Estos son los últimos resultados:

11/05/2026 | Sport Boys 0-0 Universitario (Liga 1)

17/01/2026 | Universitario 0-1 Sport Boys (amistoso)

9/08/2025 | Universitario 1-0 Sport Boys (Liga 1)

9/03/2025 | Sport Boys 0-2 Universitario (Liga 1)

18/09/2024 | Universitario 3-0 Sport Boys (Liga 1)

Entradas Universitario vs Sport Boys: cuánto están y dónde comprar

Las entradas para asistir al Universitario vs Sport Boys están disponibles por la web de Teleticket. Conoce los precios para cada uno de los sectores.

Norte: S/20.00

Sur: S/20.00

Oriente: S/50.00

Occidente lateral: S/70.00

Occidente central: S/80.00

Butacas negras: S/350.00

Palco Monumental: S/150.00

Experiencia Crema: S/700.00

Universitario vs Sport Boys: posibles alineaciones

Posible alineación de Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, William Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores, Caín Fara; Gianluca Lapadula y Alex Valera.

Posible alineación de Sport Boys: Diego Melián; Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Mathías Llontop; Oslimg Mora, Federico Illanes, Jostin Alarcón; Christian Cueva, Luis Urruti y Pablo Erustes.

¿Dónde juegan Universitario vs Sport Boys?

El partido de Universitario vs Sport Boys está programado para disputarse en el Estadio Monumental de Ate. Este recinto es la casa de los cremas y está capacitado para albergar hasta 80 mil espectadores.