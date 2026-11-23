Sporting Cristal cerró la temporada 2026 con el sabor amargo de quedar fuera de la pelea por el título. Por ello, la directiva ya trabaja en los fichajes para romper su mala racha y se conoció que han concretado la incorporación de un talentoso volante uruguayo para disputar la Liga 1 2027.

Sporting Cristal remece el mercado y firma a destacado volante uruguayo para 2027

La escuadra rimense se prepara para hacer una reestructuración en su plantel con varios fichajes y el periodista Denilson Barrenechea emocionó a los hinchas al revelar que han llegado a un acuerdo para que Santiago Arias sea su primer fichaje.

El comunicador dio por confirmada la llegada del volante uruguayo a Sporting Cristal y resaltó que no ocupará plaza de extranjero ya que cuenta con la nacionalidad peruana. Del mismo modo, indicó que llegará como agente libre luego de finalizar contrato con Cienciano.

Santiago Arias es el primer fichaje de Sporting Cristal para 2027. Composición: Líbero.

“ Confirmado: Santiago Arias es nuevo jugador de Sporting Cristal. El volante uruguayo no ocupará cupo de extranjero . Santiago Arias será nuevo jugador de Sporting Cristal. Llega en calidad de libre, ya que terminó su vínculo contractual con Cienciano”, informó el periodista deportivo en su cuenta de ‘X’.

Arias se había convertido en un titular imprescindible en las filas del ‘Papá’ y fue una pieza vital en la gran campaña que realizaron en la Copa Sudamericana. De esta forma, los celestes dan un gran golpe en el mercado, ya que el mediocentro era pretendido por otros equipos de la Liga 1.

Números de Santiago Arias en este 2026

Santiago Arias ha sido una de las estrellas de Cienciano en los últimos años y uno de los mejores mediocentros del fútbol peruano. El volante disputó 29 partidos en esta temporada, sumando 1936 minutos, donde logró aportar con un gol y tres asistencias entre todas las competiciones.

Trayectoria de Santiago Arias