Sporting Cristal ha tenido a diversos futbolistas que pasaron por el club y otros que marcaron la diferencia saliendo campeón en el club celeste. Ahora, uno de ellos firmó con Cusco FC hasta la temporada 2028 de la Liga 1: estamos hablando del mediocampista Diego Soto.

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Campeón con Sporting Cristal llegó a un acuerdo con Cusco FC hasta 2028 de la Liga 1

El periodista Ernesto Macedo reveló que Soto continuará en Cusco FC, después de firmar una renovación con el conjunto cusqueño por dos temporadas más. De este modo, el volante seguirá ligado al equipo hasta la Liga 1 2028.

Cabe mencionar que el volante peruano llegó al cuadro imperial a inicios de 2026 procedente de Atlético Grau y debido a su gran rendimiento en la temporada consiguió extender su contrato hasta por dos años más.

Diego Soto, ex Sporting Cristal, renovó con Cusco FC hasta 2028

Diego Soto participó en 16 de los 17 partidos posibles del Torneo Apertura y repitió esa misma cifra en el Clausura, al jugar 16 de 17 encuentros, en los que marcó un solo gol para Cusco FC.

Antes de fichar por el club cusqueño, el mediocampista de 25 años pasó por Esther Grande de Bentín, Sporting Cristal, Deportivo Municipal, la Universidad San Martín y Atlético Grau.

¿Cómo le fue a Diego Soto en Sporting Cristal?

Diego Soto inició su trayectoria futbolística en 2016 en las divisiones menores de Cristal, tras pasar por las categorías juvenil, Sub-20 y reserva, hasta concretar su debut en la Liga 1 con el primer equipo en 2020. En total, el volante jugó 20 partidos y marcó un solo gol. Pese a ello, se coronó campeón nacional con el conjunto rimense en ese mismo año en que estrenó su carrera profesional.