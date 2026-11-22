La campaña de Sporting Cristal en la Liga 1 llegó a su fin y ahora el equipo deberá comenzar a planificar la próxima temporada. Uno de los principales aspectos que tendrá que resolver será encontrar un reemplazo para Martín Távara, quien se despidió del club de sus amores tras la contundente victoria por 4-1 ante Cienciano, en la última fecha del Torneo Clausura. En ese contexto, se conocieron nuevos detalles sobre el futuro del mediocentro de 27 años tras su salida del Rímac.

Revelan el próximo destino de Martín Távara tras dejar Sporting Cristal

Como se recuerda, en el postpartido, Távara se despidió del club y de su hinchada, señalando que ya había cerrado su etapa en el equipo. Ante ello, surge nueva información sobre el tema.

De acuerdo con información del periodista Denilso Barrenechea, el jugador tiene todo avanzado para jugar en el extranjero la próxima campaña. Sin embargo, aún no se detalla con qué club se encuentra negociando el volante. " Martín Távara tiene todo avanzado para jugar en el fútbol del exterior. Está muy encaminado ", dio a conocer vía X el periodista.

Martín Távara se irá a jugar al extranjero. Foto: Denilson Barrenchea

De esta manera, ya se conocieron más detalles sobre el futuro de Martín Távara, quien buscará la oportunidad de consolidarse en un buen equipo del extranjero para la siguiente campaña. Es una situación que, aunque ponga tristes a los hinchas rimenses, también les alegra al saber que uno de los jugadores nacidos en el club tendrá la oportunidad de brillar fuera del país.

¿Cuál será el próximo destino de Martín Távara?

Por ahora, no se ha definido dónde continuará su carrera Martín Távara. No obstante, en los últimos meses se ha especulado sobre el interés de equipos del extranjero, principalmente de Brasil y México. Incluso, en su momento se mencionaron posibles propuestas desde Argentina, aunque hasta el momento no existe nada oficial.