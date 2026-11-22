Un tiroteo entre dos vehículos generó alarma en un Walmart de Boiling Springs, Carolina del Sur, Estados Unidos, durante la mañana del domingo 22 de noviembre de 2026. El incidente ocurrió en el estacionamiento del establecimiento y motivó la intervención de las autoridades. Un joven de 18 años fue identificado como sospechoso y enfrenta varios cargos. Sin embargo, ¿se reportaron personas heridas durante el enfrentamiento?

Vehículo difundido por la Oficina del Sheriff durante la investigación en el Walmart de Boiling.

Tiroteo en Walmart de Boiling Springs: ¿qué ocurrió en Carolina del Sur?

De acuerdo con información difundida por WLOS News 13, los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Spartanburg acudieron aproximadamente a las 11:00 a. m. al Walmart ubicado en 4000 Highway 9, tras recibir reportes de disparos entre dos vehículos.

Al llegar, los oficiales encontraron casquillos de bala esparcidos en el estacionamiento, pero los vehículos involucrados ya habían abandonado el lugar. Las primeras investigaciones permitieron identificar uno de los automóviles y a sus ocupantes, lo que condujo a la detención de Mason Lee Finch, de 18 años.

La Oficina del Sheriff informó que se emitieron órdenes de arresto contra el joven por cargos relacionados con alteración del orden público, delitos graves y obstrucción de la justicia.

¿Hubo heridos tras el tiroteo en el Walmart de Carolina del Sur?

Pese a la preocupación que generó el tiroteo en el Walmart de Estados Unidos, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni se registraron daños materiales durante el incidente.

Los investigadores continúan trabajando para identificar el segundo vehículo y a sus ocupantes, quienes abandonaron el estacionamiento antes de la llegada de los agentes. Asimismo, la Oficina del Sheriff considera que se trató de un hecho aislado y descartó que represente un peligro para los residentes de la zona. Según el reporte, las autoridades aseguraron que el incidente "no representa ninguna amenaza para la comunidad".

La investigación continúa en curso. Las personas que tengan información sobre lo ocurrido pueden comunicarse con el sargento Nick Federico a través del correo electrónico nfederico@spartanburgcounty.gov o llamando al 864-503-4591.