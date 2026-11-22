Universitario de Deportes tendrá una nueva oportunidad de luchar por el título nacional de la Liga 1 2026. Pese a que no consiguió ganar el Torneo Apertura ni el Clausura, el conjunto crema disputará las semifinales de los playoffs frente a Sport Huancayo. Esta situación ha generado algunas dudas entre los hinchas, por lo que el reglamento del campeonato permite explicar cómo consiguió su clasificación.

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La respuesta está en su ubicación en la tabla acumulada. El equipo dirigido por Fabián Bustos terminó en el segundo puesto de la clasificación general, con 61 puntos, resultado que le permitió obtener uno de los cupos para disputar las semifinales. Es decir, aunque no terminó como líder, su posición entre los dos primeros fue determinante para seguir en carrera por el campeonato.

¿Qué dice el reglamento sobre el pase a las semifinales de Universitario?

De acuerdo con el artículo 7.3.1.1 del reglamento de la Liga 1 2026, los clasificados a las semifinales son los ganadores del Apertura y Clausura, siempre que terminen entre los ocho primeros de la tabla acumulada, además de los dos clubes que ocupen las primeras posiciones de dicha clasificación. Por ello, Universitario tenía derecho a participar en esta instancia pese a no conquistar ninguno de los torneos cortos.

Sin embargo, el reglamento establece que, si uno de los campeones del Apertura o Clausura también termina entre los dos primeros de la tabla acumulada, clasifica directamente a la final. Esto ocurrió con Alianza Lima, que ganó el Apertura y terminó como líder de la clasificación general. Por ese motivo, los blanquiazules aseguraron su presencia en la definición por el título, mientras que los cremas y el ‘Rojo Matador’ deberán enfrentarse en las semifinales para definir al otro finalista.

De esta manera, Universitario se enfrentará a Sport Huancayo en una llave de ida y vuelta por un lugar en la final nacional. El ganador de esta serie tendrá que medirse ante Alianza Lima, que espera a su rival para definir al campeón de la Liga 1 2026.

Tras quedar segundo en el acumulado, Universitario accede a las semifinales de la Liga 1. Foto: composición Líbero/Universitario

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs Sport Huancayo la ida de las semifinales de la Liga 1?

El primer partido por las semifinales de la Liga 1 entre Universitario y Sport Huancayo se realizará el próximo domingo 29 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 20 mil espectadores.

Mientras que el encuentro de vuelta será el viernes 4 de diciembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental. El coloso de Ate es el más grande del Perú y puede albergar a más de 80 mil aficionados.



