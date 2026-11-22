Sport Huancayo goleó 4-1 a Universitario de Deportes, ganó el Torneo Clausura y clasificó a las semifinales, donde enfrentará nuevamente al cuadro merengue en dos encuentros y el ganador se medirá contra Alianza Lima por el título nacional de la Liga 1 2026.

¿Qué dijo Richard Pellejero sobre el título nacional?

Tras la coronación por haber conseguido el título del Torneo Clausura, el entrenador del Rojo Matador, Richard Pellejero, fue consultado sobre si siente que tienen chances de coronarse campeones y aseguró rotundamente que sí.

"Sí, vamos por el título , no tengan duda. Como lo decías tú al principio, cuando soñamos y vamos a seguir ilusionados. Nosotros vamos a ir hasta que nos quiten esa ilusión y ya estamos pensando en lo que es nuevamente la 'U'. En lo que es el partido de local y nada, seguiremos hasta donde lleguemos", empezó declarando Richard Pellejero en diálogo con L1 Max.

Sport Huancayo se coronó campeón del Torneo Clausura.

Luego, cuando le preguntaron en qué momento del torneo empezaron a creer que podían ganar el Clausura, el estratega confesó que fue tras la derrota ante Alianza Lima en el inicio de esta segunda etapa.

"Convencimiento. Creo que nosotros empezamos a ilusionarnos, no sé si se acuerdan, pero fue contra Alianza Lima cuando perdimos de visitantes. Llegamos al vestuario y les dije a los muchachos, 'si tengo que perder, que sea de esta manera'. Yo veía desde ese partido, otro equipo, otra actitud. Que jugamos a otra cosa, que el equipo físicamente se veía bien y enfrentamos a un rival de jerarquía y perdimos”, continuó.

Finalmente, Richard Pellejero aseguró que muchos equipos los subestimaron, pero que el equipo se fue encontrando en el camino y que se volvieron protagonistas y grandes candidatos a ganar el Clausura.

“De ahí en más, el equipo se fue encontrando y creyendo en ellos mismos. Nos hicimos fuertes en casa, que es algo que progonaba bastante. A medida que ganabamos puntos, el equipo se encontraba y seguía creyendo. La verdad que estos muchachos son unos leones, me saco el sombrero. Por ahí nos subestimaron”, sentenció.