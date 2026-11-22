Sporting Cristal goleó 4-1 a Cienciano por la fecha 17 del Torneo Clausura, pero no le alcanzó. Lamentablemente para sus intereses, Sport Huancayo también venció por el mismo marcador a Universitario de Deportes y se quedó con ese torneo y jugará las semifinales por el título nacional ante los cremas.

Hasta hace unas jornadas, el cuadro rimense dependía de sí mismo para quedarse con el Torneo Clausura, pero el empate que sufrió ante ADT en los últimos minutos hizo que dependiese de otros resultados, como esperar a que Universitario derrote a Sport Huancayo para forzar unas semifinales entre ellos.

Sin embargo, esto no sucedió y ahora los dirigidos por Roberto Mosquera no solo no ganaron el Torneo Clausura, sino que perdieron la chance de clasificar a la Copa Libertadores 2027 y sí accedieron a la Copa Sudamericana 2027 tras acabar en la quinta casilla del acumulado. Tras esto, el equipo rimense publicó un sentido mensaje para todos sus hinchas a quienes pidieron perdón y que se esforzarán para la siguiente temporada.

“Asumimos con responsabilidad y sin excusas el resultado. Gracias por estar siempre, Familia Celeste. Hoy, continuamos con más fuerza el trabajo y el compromiso con el hincha de cara a la próxima temporada”, escribió el cuadro celeste en sus redes sociales.

Mensaje del cuadro celeste. Foto: Sporting Cristal

¿A quién enfrentará Sporting Cristal en la Copa Sudamericana 2027?

Tras clasificar a la siguiente edición de la Copa Sudamericana 2027, ahora Sporting Cristal deberá esperar a su próximo rival que saldrá de los equipos nacionales Deportivo Garcilaso, Cienciano o Cusco FC.

Recordemos que en la primera fase de este torneo, los equipos del mismo país se enfrentan en partidos de ida y vuelta.