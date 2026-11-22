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Sporting Cristal se enfrentó a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. | Composición: Líbero

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Sporting Cristal cerró su campaña en el Torneo Clausura con una goleada sobre Cienciano.