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La máquina celeste no perdona: así reaccionan las redes con memes tras el 4-1 de Cristal ante Cienciano
Sporting Cristal cerró su participación en el Torneo Clausura con una goleada por 4-1 sobre Cienciano, en un triunfo celebrado junto a su hinchada.
Sporting Cristal derrotó 4-1 a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo y celebró el triunfo junto a su hinchada. Sin embargo, el resultado no fue suficiente para mantenerse en la lucha por el título de la Liga 1, por lo que quedó fuera de las semifinales tras la victoria de Sport Huancayo sobre Universitario.
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