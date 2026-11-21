Universitario vs Sport Huancayo se medirán en un decisivo encuentro por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Ambos elencos llegarán al Estadio IPD de Huancayo con el objetivo de vencer para quedarse con el título del segundo campeonato y disputar los playoffs por la Liga 1. Este duelo dará inicio desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de L1 MAX.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para ver el partido de Universitario vs Sport Huancayo por la última jornada del Torneo Clausura:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 12.00 m. (Los Ángeles).

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver partido de Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO?

El partido de Universitario vs Sport Huancayo contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de L1 MAX, disponible en los principales operadores de cable del país como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win TV, entre otros. Además, el partido también podrá seguirse de forma ONLINE a través de DGO, Movistar App, L1 Play, Claro, Zapping y Fanatiz.

Previa del Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura

Universitario llega a la última fecha del Torneo Clausura con la obligación de ganar en su visita a Huancayo y esperar que Sporting Cristal no venza a Cienciano. Los cremas necesitan los tres puntos para mantener sus opciones de quedarse con el campeonato y clasificar directamente a la final.

Universitario no contará con varios titulares para enfrentar a Sport Huancayo

El equipo de Fabián Bustos afrontará este decisivo compromiso con cuatro bajas: Gianluca Lapadula, Horacio Calcaterra, Lisandro Alzugaray y Jorge Murrugarra. Además, la ‘U’ buscará romper una racha negativa en ‘La Incontrastable’, donde no gana desde 2019. Sin embargo, los cremas tienen asegurada su presencia por lo menos en las semifinales por el título.

Sport Huancayo, por su parte, llega como líder del Clausura con 34 puntos y depende de sí mismo para quedarse con el título. Una victoria en casa le permitirá alcanzar las 37 unidades y asegurar su clasificación directa a la semifinal de la Liga 1, mientras que un empate lo obligará a estar pendiente del resultado de Sporting Cristal.

Sport Huancayo necesita una victoria para ser el campeón del Torneo Clausura

La buena noticia para el ‘Rojo Matador’ es que afronta en duelo con una gran motivación tras sumar nueve victorias en sus últimos 10 partidos. Además, en su plantel cuentan con grandes figuras como Daniel Porozo, Piero Magallanes y Javier Sanguinetti, entre otros.

Universitario vs Sport Huancayo: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sport Huancayo es considerado como favorito para quedarse con la victoria ante Universitario y celebrar con toda su hinchada. Revisa las cuotas en las principales casas de apuestas:

Casas de apuestas Universitario Empate Sport Huancayo Betsson 3.50 3.55 1.95 Betano 3.45 3.90 1.95 Caliente 3.60 3.80 1.97 Te Apuesto 3.44 3.71 2.00 1xBet 3.26 3.58 2.03 Stake 3.35 3.80 2.07

Universitario vs Sport Huancayo: posibles alineaciones del partido

Posible alineación de Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Héctor Fértoli, Andy Polo, Jairo Concha; Edison Flores y Alex Valera.

Posible alineación de Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jean Franco Falconí, Marcelo Gaona, Hugo Angeles, Yonatan Murillo; Javier Sanguinetti, Ricardo Salcedo, Diego Carabaño; Piero Magallanes, Nahuel Luján y Daniel Porozo.

Universitario vs Sport Huancayo: historial de enfrentamientos

Universitario y Sport Huancayo se han enfrentado en 43 oportunidades a lo largo de la historia. Los cremas vencieron en 19 ocasiones, mientras que el ‘Rojo Matador’ se quedó 15 veces con la victoria. Asimismo, se registraron nueve empates.

30/05/2026 | Universitario 2-1 Sport Huancayo

17/08/2025 | Sport Huancayo 1-1 Universitario

28/03/2025 | Universitario 3-1 Sport Huancayo

11/08/2024 | Sport Huancayo 1-1 Universitario

1/03/2024 | Universitario 2-0 Sport Huancayo

Entradas Universitario vs Sport Huancayo: cuánto están y dónde comprar

El precio de las entradas para el partido de Universitario vs Sport Huancayo es de S/200,00 con precio general, ya que solo está habilitada la tribuna de occidente. Si deseas adquirir los boletos deberás acudir a los siguientes puntos de venta:

Huancayo: Jr. Loreto 839

Lima: Estadio Monumental - Boletería Sur.

¿Dónde juegan Universitario vs Sport Huancayo?

Estadio IPD Huancayo

El partido de Universitario vs Sport Huancayo está programado para disputarse en el Estadio IPD de Huancayo. Este recinto cuenta con una capacidad de 20.000 espectadores. Sin embargo, solo está habilitado para 7860 aficionados por motivos de seguridad.