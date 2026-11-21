Alianza Lima se impuso ante FC Cajamarca por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Uno de los momentos especiales fue el regreso de Paolo Guerrero al terreno de juego, quien también estampó su nombre en el marcador para contribuir a los cinco goles que los íntimos le encajaron al elenco cajamarquino, que se despide de la primera división.

En el postpartido, el 'Depredador' se pronunció tras su regreso a las canchas, sobre todo luego de lo que fue una larga ausencia debido a su lesión. Guerrero se mostró contento, especialmente porque durante el proceso se sintió apoyado por sus compañeros. No obstante, hubo declaraciones que llamaron la atención.

Video: L1 Max

El delantero peruano señaló que existen personas que le desean el mal tanto a él como al equipo, y resaltó que hay quienes piden cosas negativas contra el conjunto blanquiazul.

“Pero seguramente hay muchísima gente que le quiere… que quiere mal lo del equipo, quiere que se lesione uno, que se lesione otro, que no ganemos, que no hagamos goles, que nos vaya mal. Pide, desea, hace cosas malas. El tema espiritual es muy importante. Y te lo digo porque ya ha pasado aquí en Alianza. Así que nada, mentalizado en lo que se viene, en lo lindo que se viene. Como te digo, es algo especial”, expresó para las cámaras de L1 Max.

De esta manera, Paolo Guerrero se pronunció tras anotarle un gol a FC Cajamarca en la victoria por 5-0 de Alianza Lima. El 'Depredador' no se guardó nada contra los detractores del elenco que actualmente dirige Pablo Guede.