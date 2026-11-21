Alianza Lima quiere romper el mercado de fichajes en 2027 y es por eso que desde ya vienen gestionando los movimientos del próximo libro de pases para asegurar a un futbolista que salió campeón con Universitario de Deportes: estamos hablando del arquero Carlos Cáceda.

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Campeón con Universitario se perfila como fichaje de Alianza Lima para 2027

El periodista Rudy Estremadoyro reveló que Alianza estuvo a punto de fichar a Cáceda para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026; no obstante, las exigencias económicas del arquero resultaron demasiado altas y el acuerdo no se concretó.

No obstante, de cara a la temporada 2027, esta situación podría variar, ya que el guardameta no renovará con FBC Melgar y el panorama económico del jugador experimenta un cambio importante, por lo que las negociaciones podrían llevarse a cabo de manera más sencilla.

Carlos Cáceda se perfila para fichar por Alianza Lima

“A mitad de año, tras la salida de Billy Vizcarra, Alianza Lima presentó una oferta por Carlos Cáceda. Sin embargo, su cotización mensual era bastante elevada, algo que llamó la atención considerando que era suplente en Melgar. Hoy, con su contrato ya finalizado, el escenario económico podría ser distinto y la negociación más accesible”, afirmó el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.

Cabe señalar que Alianza Lima está en la búsqueda de un portero que compita por el puesto con Alejandro Duarte, ya que, tras la salida de Guillermo Viscarra, no ha logrado encontrar al guardameta ideal para la portería blanquiazul.

¿Cómo le fue a Carlos Cáceda en Universitario?

Carlos Cáceda inició su trayectoria futbolística en las divisiones menores de Universitario en 2008 y debutó como profesional en 2011, cuando disputó el Torneo Descentralizado. Entre ese año y 2017, llegó a jugar 105 partidos y conquistó el título nacional en 2013.