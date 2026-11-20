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'Chiquito' Flores tuvo fuerte opinión sobre referente de Alianza: "No es malo, pero tampoco es bueno"
Juan 'Chiquito' Flores compartió su opinión sobre un referente de Alianza Lima en una reciente entrevista, cuestionando que no haya ganado algún título.
Juan 'Chiquito' Flores no tuvo reparos en dejar una firme opinión sobre uno de los referentes de Alianza Lima, durante una conversación en el programa 'Enfocados', de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Todo inició cuando el exjugador blanquiazul mencionó a un recordado portero de los íntimos. Así es, hablamos de Salomón Libman, a quien el exgolero de Universitario no consideró tan bueno.
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'Chiquito' Flores tuvo fuerte opinión sobre Salomón Libman
Video: Enfocados
Durante la conversación, se empezó a hablar sobre porteros. En este sentido, Farfán mencionó al conocido 'Yuyo' señalando que él también era un buen portero. Ante esto, 'Chiquito' cuestionó las palabras de la ‘Foca’.
"¿Se han olvidado de quién también? De Salomón Libman, mi jugador", ante estas palabras Flores fiel a su estilo contestó "¿A quién?".
Ante esto, Farfán soltó la siguiente pregunta: "¿Te parece un mal arquero?", a lo que ‘Chiquito’ contestó: "No es malo, pero tampoco es bueno", siendo una frase que hizo que los presentes cuestionaran estas declaraciones.
Tras ello, Flores no se quedó callado y argumentó sus razones por las cuales Salomón Libman no le parece un buen arquero. "Tú me puedes decir muchas cosas sobre mis errores y mis virtudes. Yo puedo opinar sobre un arquero, pero no seas malo. Él no ha campeonado".
'Chiquito' Flores tuvo fuerte opinión Salomon Libman. Foto: composición Líbero
Con estas palabras, el exportero argumentó sus puntos de vista sobre Libman, quien es recordado en Alianza Lima e incluso actualmente trabaja en las divisiones menores del club. Cabe precisar que Salomón solo ha ganado un trofeo en su carrera: la Copa del Inca en la temporada 2014/15 con la Universidad César Vallejo.
¿Qué títulos ha ganado Juan 'Chiquito' Flores?
Cabe precisar que 'Chiquito' Flores, durante su carrera, ha podido coronarse dos veces campeón del torneo peruano con Universitario de Deportes.
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