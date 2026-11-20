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‘Loco’ Vargas respaldó a Pizarro al recordar el caso Golf Los Incas: "Le echaron la culpa que no era"
"Los que llevaron ahí a las amiguitas, que se hagan responsables" fueron parte de las firmes palabras del 'Loco' tras recordar el caso que involucró al excapitán de la Bicolor.
Juan Manuel Vargas volvió a referirse a uno de los episodios más polémicos de la selección peruana. El exfutbolista recordó el caso Golf Los Incas y salió en defensa de Claudio Pizarro, quien fue señalado y sancionado tras el escándalo de indisciplina ocurrido en noviembre de 2007, durante la concentración del equipo nacional.
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'Loco' Vargas respaldó a Claudio Pizarro cuando fue sancionado por el caso Golf Los Incas
Como se recuerda, la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sancionó con 18 meses de suspensión a Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Santiago Acasiete y Andrés Mendoza. En el caso del exjugador del Werder Bremen y Bayern Múnich, se le responsabilizó por no haber evitado los actos de indisciplina ni haber comunicado lo ocurrido.
En este sentido, durante una reciente edición de su podcast 'La Parrilla del Loco', el exjugador de Universitario cuestionó que el 'Bombardero de los Andes' fuera responsabilizado por lo sucedido en el hotel Golf Los Incas. Según su versión, Pizarro no estuvo involucrado directamente en los hechos que protagonizaron otros integrantes del plantel.
"Claudio nunca estuvo. (Por último, eso era chamba de ‘Chemo’) y de su preparador físico o su asistente. Le echaron la culpa a Claudio, que no era", manifestó Vargas.
Asimismo, el exseleccionado recordó que el escándalo tomó mayor relevancia luego de la goleada por 5-1 que sufrió Perú ante Ecuador en Quito, encuentro que se disputó pocos días después de lo ocurrido y en el que la selección no pudo contar con varios futbolistas sancionados.
En ese sentido, el ex Fiorentina consideró que el ex Bayern Múnich terminó cargando con una responsabilidad que no le correspondía por su condición de capitán. "Claudio: ‘Compare, la cena termina y cada uno a su cuarto y ya’. ¿Tú crees que va a ir a buscar cuarto por cuarto? Tampoco no era. Las cosas como son", expresó.
"Los hue** que llevaron ahí a las amiguitas, que se hagan responsables. Pero se le hizo un cargamontón a Claudio. 'Chemo' nunca salió a hablar", sentenció Vargas con respecto a este tema.
‘Loco’ Vargas respaldó a Claudio Pizarro. Foto: FPF
'Loco' Vargas sobre el distanciamiento entre Claudio Pizarro y 'Chemo' del Solar
Finalmente, el 'Loco' también se refirió a las consecuencias que dejó aquel episodio en la relación entre Claudio Pizarro y José ‘Chemo’ del Solar, quien era entrenador de la selección peruana en ese momento. De acuerdo con Vargas, el excapitán nacional no tendría intenciones de recuperar la amistad con su antiguo técnico. "Claudio ya no. Yo lo conozco a él porque es mi causa, pero Claudio no, no, no…", comentó el exfutbolista.
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