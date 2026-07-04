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Maxi López, campeón con Barcelona, llenó de elogios a exfigura de Universitario: "De lo mejorcito"
El exdelantero, en una reciente entrevista, dio su top tres, donde un exjugador de Universitario aparece junto a dos grandes estrellas brasileñas.
Maxi López llenó de elogios a exjugador de Universitario. El exdelantero centro de reconocidos equipos como River Plate y FC Barcelona ha sorprendido al pueblo peruano al hablar sobre un futbolista que se formó en el cuadro crema y llegó a considerarse como uno de los mejores peruanos en el extranjero, siendo uno de los últimos jugadores de la selección peruana que ha llegado a ser considerado como uno de los más caros en su denominado ‘prime’.
Maxi López ganó la Champions League con el Barcelona
Maxi López llenó de elogios a exjugador de Universitario
El campeón de la Champions League estuvo en una reciente edición del programa ‘AEEF’, donde habló sobre diversos temas. Sin embargo, sorprendió al dar su top 3 de mejores laterales izquierdos, donde colocó a los brasileños Roberto Carlos y Marcelo para después mencionar el nombre de Juan Manuel Vargas.
Maxi no dudó en llenar de elogios al ‘Loco’, considerándolo de lo mejor en esa posición, palabras que fueron muy bien recibidas por los seguidores del exreferente de la ‘U’. “Después de Roberto Carlos y Marcelo, Juan Manuel Vargas es de lo mejorcito en esa posición”, fueron las palabras del ex Barcelona.
¿Cuánto llegó a costar Juan Manuel Vargas?
El peruano fue uno de los jugadores de Universitario que mostró mejor rendimiento tras salir de las divisiones menores del club. Gran parte de su carrera se desarrolló en Europa. A los 26 años llegó a valer 20 millones, cifra que entonces se consideraba elevada, cuando jugaba en Fiorentina, equipo donde más se le recuerda.
Juan Manuel es recordado por su paso por Italia
Clubes donde jugó Juan Manuel Vargas
- Universitario (2002–2004)
- Colón (2005–2006)
- Catania (2006–2008)
- Fiorentina (2008–2015)
- Génova (2012–2013, préstamo)
- Real Betis (2015–2016)
- Universitario (2017–2018)
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