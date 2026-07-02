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Scaloni, DT de Argentina, se rindió en elogios ante exjugador de Universitario: "A este lo quiero"
Lionel Scaloni, técnico de Argentina, utilizó su conferencia de prensa previo al duelo ante Cabo Verde para elogiar a un exfutbolista de Universitario de Deportes.
Lionel Scaloni, actual técnico de la selección argentina, se prepara para enfrentar a Cabo Verde. Sin embargo, en medio de su conferencia de prensa previa al partido por el Mundial 2026, se encontró con un amigo y también exjugador de Universitario de Deportes y no dudó en elogiarlo: estamos hablando de Germán Denis.
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Lionel Scaloni, técnico de Argentina, elogió a exfutbolista de Universitario de Deportes
Denis, quien actualmente es periodista de la cadena italiana Radio Sport, fue parte de la conferencia realizada por Scaloni previo al duelo de Argentina ante Cabo Verde por la Copa del Mundo 2026.
Lionel Scaloni, técnico de Argentina, se rindió en elogios ante German Denis, exfutbolista de Universitario de Deportes
En medio de ello, el técnico reconoció la voz y, sobre todo, el nombre del exjugador de Universitario, por lo que atinó a soltar anécdotas y le demostró todo el cariño que siente por el exdelantero de la selección argentina y del club crema.
"Gordo. Perdón que te diga Gordo. Vienen todos. Me daba de comer en la casa en Bérgamo. ¿Trabajas para una cadena italiana? Pregúntame en italiano y respondo como pueda. Te quiero mucho, a Natalia, sus hijas. A este lo quiero mucho. Íbamos a comer milanesas. Te respondo en español", afirmó el entrenador.
Video: TNT Sports
¿Cómo le fue a Germán Denis en Universitario de Deportes?
Germán Denis se incorporó a Universitario de Deportes para la temporada 2018, procedente de Lanús, y, a lo largo de dos campañas, disputó 33 encuentros en los que marcó 16 goles de gran importancia.
Aunque no logró consagrarse campeón con el conjunto merengue, el delantero sigue siendo muy recordado por la afición por el tanto que anotó frente a Sport Huancayo, una acción clave para evitar el descenso del equipo en 2018. Sin embargo, a finales de 2019 y comienzos de 2020 abandonó la institución para incorporarse a la Reggina de Italia.
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