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¿A qué hora juega Argentina vs Cabo Verde y dónde ver duelo de Messi y Vozinha en el Mundial 2026?

Este viernes 3 de julio, Argentina y Cabo Verde se enfrentarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste buscará defender su título ante los caboverdianos.

Antonio Vidal
Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026.Foto: composición Líbero/IG
Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026.Foto: composición Líbero/IG
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Este viernes 3 de julio será un día muy importante y esperado por los amantes del deporte rey. El Mundial 2026 junta los caminos de Argentina y Cabo Verde, compromiso que se llevará a cabo por los dieciseisavos de final, donde una de estas naciones dirá adiós a la competición internacional de países más importante del mundo.

La selección argentina, que es la clara favorita para llevarse este compromiso, buscará superar a todos los rivales con los que se enfrente con la intención de defender su actual título, mientras que los caboverdianos intentarán dar la sorpresa e ilusionarse con vencer a la Albiceleste para pasar a los octavos de final.

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¿A qué hora juega Argentina vs Cabo Verde?

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se podrá seguir desde las 5.00 p. m. (hora peruana). Para que no te pierdas el duelo entre Lionel Messi y Vozinha, ahora arquero revelación de la Copa del Mundo, Líbero te comparte los horarios en otros países.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 7.00 p. m.
  • México: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (ET): 6.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. del sábado 4 de julio.

¿Dónde ver Argentina vs Cabo Verde?

Para seguir el encuentro entre Cabo Verde y Argentina, la transmisión estará a cargo de las señales de DSports y América TV. Otra opción será verlo vía streaming a través de plataformas como América TVGO, DGO y Paramount+.

  • Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
  • Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
  • Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
  • Paraguay: GEN, Trece, Unicanal
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+, TV 360
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Eleven, Disney+ Premium Sur, Inter

¿Con quién se enfrenta el ganador de este partido?

El ganador de este encuentro se enfrentará al vencedor del partido entre Australia y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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