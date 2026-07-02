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¿A qué hora juega Argentina vs Cabo Verde y dónde ver duelo de Messi y Vozinha en el Mundial 2026?
Este viernes 3 de julio, Argentina y Cabo Verde se enfrentarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste buscará defender su título ante los caboverdianos.
Este viernes 3 de julio será un día muy importante y esperado por los amantes del deporte rey. El Mundial 2026 junta los caminos de Argentina y Cabo Verde, compromiso que se llevará a cabo por los dieciseisavos de final, donde una de estas naciones dirá adiós a la competición internacional de países más importante del mundo.
La selección argentina, que es la clara favorita para llevarse este compromiso, buscará superar a todos los rivales con los que se enfrente con la intención de defender su actual título, mientras que los caboverdianos intentarán dar la sorpresa e ilusionarse con vencer a la Albiceleste para pasar a los octavos de final.
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¿A qué hora juega Argentina vs Cabo Verde?
El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se podrá seguir desde las 5.00 p. m. (hora peruana). Para que no te pierdas el duelo entre Lionel Messi y Vozinha, ahora arquero revelación de la Copa del Mundo, Líbero te comparte los horarios en otros países.
- Perú, Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
- Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 7.00 p. m.
- México: 4.00 p. m.
- Estados Unidos (ET): 6.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. del sábado 4 de julio.
¿Dónde ver Argentina vs Cabo Verde?
Para seguir el encuentro entre Cabo Verde y Argentina, la transmisión estará a cargo de las señales de DSports y América TV. Otra opción será verlo vía streaming a través de plataformas como América TVGO, DGO y Paramount+.
- Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- Paraguay: GEN, Trece, Unicanal
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+, TV 360
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Eleven, Disney+ Premium Sur, Inter
¿Con quién se enfrenta el ganador de este partido?
El ganador de este encuentro se enfrentará al vencedor del partido entre Australia y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
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