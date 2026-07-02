Colombia vs Ghana EN VIVO por el Mundial 2026: horario, canal y alineaciones del partido

Colombia vs Ghana EN VIVO protagonizarán un partidazo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 de este viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium desde las 8.30 p. m. (hora peruana y colombiana). La transmisión de este encuentro estará a cargo de América TV, América TV GO, DSports, DGO, Paramount+ y DAZN en Sudamérica y Caracol TV, RCN, Caracol Play y Radio Nacional en Colombia.

¿A qué hora juegan Colombia vs Ghana por el Mundial 2026?

El partido entre Colombia vs Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se jugará este viernes 3 de julio a las 8.30 p. m. (hora peruana y colombiana) en el Arrowhead Stadium.

¿Dónde ver Colombia vs Ghana por el Mundial 2026?

La transmisión del Colombia vs Ghana por el Mundial 2026 estará a cargo de América TV, América TV GO, DSports, DGO, Paramount+ y DAZN en Sudamérica. Si te encuentras en territorio colombiano, puedes seguirlo en Caracol TV, RCN, Caracol Play y Radio Nacional.

Colombia enfrentará a Ghana por le Mundial 2026. Foto: AFP

Colombia vs Ghana: posibles alineaciones

Colombia : Vargas; Mojica, Lucumí, Sánchez, Muñoz; Puerta, Lerma, Arias; Díaz, Rodríguez y Suárez.

: Vargas; Mojica, Lucumí, Sánchez, Muñoz; Puerta, Lerma, Arias; Díaz, Rodríguez y Suárez. Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Partey, Semenyo, Yirenkyi, Sibo, Sulemana y Ayew.

Colombia vs Ghana: cuotas y pronósticos

Apuestas Colombia Empate Ghana Betsson 1.45 4.15 9.30 Betano 1.47 4.45 8.50 Bet365 1.42 4.33 8.50 Stake 1.40 4.25 9.50 Doradobet 1.44 4.40 9.20

Colombia vs Ghana: previa del partido

Llegó la hora de la verdad para la selección Colombia de Néstor Lorenzo en esta Copa del Mundo 2026. Tras cerrar una fase de grupos invicta con un sobrio empate ante Portugal, la Tricolor salta este viernes 3 de julio al césped del Arrowhead Stadium con la obligación de sellar su boleto a los octavos de final.

El combinado nacional volverá a vestir sus tradicionales colores (amarillo, azul y rojo) para encomendarse a la magia de James Rodríguez y al desequilibrio de Luis Díaz. Al frente estará un viejo conocido del fútbol cafetero: el estratega Carlos Queiroz, quien comanda a una selección de Ghana que promete un partido físico y de transiciones letales. Bajo la mirada del árbitro francés Clément Turpin, los cafeteros buscarán romper el muro africano desde el primer minuto, sabiendo que en estas instancias de eliminación directa cualquier parpadeo se paga con el boleto de regreso a casa.

Por su parte, las Estrellas Negras llegan dispuestas a dar el gran golpe del torneo apoyadas en el liderazgo de Thomas Partey y la velocidad de figuras como Iñaki Williams y Antoine Semenyo. El planteamiento táctico de Queiroz, que conoce a la perfección las entrañas de varios referentes colombianos, buscará asfixiar la salida de los mediocampistas nacionales y explotar los espacios a la contra.

Colombia necesitará la solidez defensiva de Dávidson Sánchez y la efectividad de Jhon Córdoba en el área si quiere evitar sorpresas ante un rival que no tiene nada que perder y derrocha potencia atlética. Se espera un partidazo de ida y vuelta en Misuri a partir de las 8.30 p. m. (hora de Bogotá), donde el talento sudamericano y la fuerza africana colisionarán por un lugar entre los 16 mejores del planeta. ¡Que ruede el balón!