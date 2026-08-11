Carlos Desio rotundo sobre el rendimiento de Christian Cueva en Sport Boys: "Lamentablemente..."

Christian Cueva viene dando de qué hablar tras su regreso al terreno de juego durante el partido entre Sport Boys y Alianza Lima, debido al poco rendimiento que ha mostrado, pues el jugador se encuentra fuera de forma. Esto lo sabe bien su entrenador, Carlos Desio, quien en una reciente entrevista habló sobre el estado de 'Aladino'.

El DT argentino se mostró optimista con respecto al estado físico que tendrá el jugador para este Torneo Clausura. De acuerdo con Desio, Cueva tiene que ir de menos a más, pues irá sumando minutos para que pueda ganar ritmo.

Carlos Desio habló sobre Cueva. Foto: composición Líbero/L1 Max

"Cueva va a ir de menor a mayor, agarrando minutos. Todos lo conocemos: es diferente. Está contento. Es un jugador de una jerarquía que te da siempre un salto de calidad", empezó el entrenador del primer campeón del fútbol peruano en conversación con el programa Mano a Mano.

"Creo que va a estar bien físicamente. Está entrenando. Lamentablemente se desgarró en la Copa. De a pocos agarrará el ritmo, pero también necesita minutos para eso", complementó.

¿Cuándo juega Sport Boys por el Torneo Clausura?

Sport Boys deberá enfrentarse a Moquegua este domingo 16, por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se podrá seguir desde la 1.15 p.m. (hora peruana).