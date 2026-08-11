Fue el deseo de Alianza y Cristal, pero ahora está cerca de dar el batacazo firmando por San Martín

El mercado de fichajes en el fútbol peruano no se detiene y ahora hay un futbolista que está dando de qué hablar al estar muy cerca de dejar de jugar la Liga 1 para afrontar la Segunda División con la Universidad San Martín. Lo curioso es que este futbolista del exterior pero que cuenta con nacionalidad peruana, era el máximo deseo de Alianza Lima y Sporting Cristal.

Futbolista anhelado por Alianza Lima y Sporting Cristal a un paso de jugar la Liga 2

En las últimas horas, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León informó que el futbolista Carlos López es del interés de la Universidad San Martín para jugar la Liga 2 del fútbol peruano. Dado que no tiene la continuidad en Sport Boys para el Torneo Clausura 2026, se ha abierto una posibilidad para que encuentre los minutos esperados en un elenco que sueña con el ascenso al cierre del presente año.

Como se recuerda, este jugador tuvo una gran actuación con los Chankas en la edición 2024, por lo que despertó el interés de grandes clubes como Alianza Lima y Sporting Cristal. De hecho, el mismo atacante declaró que tenía el deseo de afrontar nuevos retos en la siguiente temporada, pero la sorpresa se dio al firmar por Sport Boys.

Carlos López es del gusto para la Universidad San Martín.

Sin embargo, ahora el jugador no ha logrado consolidarse en el primer equipo de Sport Boys en dos temporadas que viene defendiendo la camiseta rosada. Los hinchas no han quedado satisfechos con el colombiano nacionalizado peruano, por lo que ahora se analiza la posible salida al elenco de Santa Anita.

"El extremo colombiano nacionalizado peruano Carlos López interesa en el Club Universidad San Martín. La idea es a préstamo hasta fines de este año. El atacante tiene contrato con Sport Boys hasta fines de 2027.", informó el periodista de L1 MAX en sus redes sociales.

¿En qué clubes jugó Carlos López?