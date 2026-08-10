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¿A qué hora juega PSG vs Aston Villa y dónde ver la final de la Supercopa de Europa?
El actual bicampeón de la Champions League tendrá un exigente desafío para comenzar una nueva temporada este miércoles 12, cuando enfrente al campeón de la Europa League.
PSG y Aston Villa se medirán este miércoles 12 de agosto por la Supercopa de Europa en el Red Bull Arena de Austria, desde las 13.00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro enfrentará al vigente campeón de la UEFA Champions League contra el ganador de la Europa League. Ambos conjuntos afrontarán este duelo con planteles renovados y buscarán iniciar la temporada levantando su primer título internacional. Por lo que en esta nota conocerás los horarios y canales para seguir este partidazo.
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¿A qué hora juega PSG vs Aston Villa por la final de la Supercopa de Europa?
En Perú, el esperado duelo entre el gigante francés y el conjunto inglés comenzará a las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente guía para conocer el horario correspondiente.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver la final de la Supercopa entre PSG vs Aston Villa?
El encuentro entre los actuales campeones de la Champions League y la Europa League será transmitido en Sudamérica a través de la señal internacional de ESPN.
¿Cuándo juega PSG vs Aston Villa por la final de la Supercopa de Europa?
El PSG y Aston Villa se enfrentarán este miércoles 12 de agosto por la gran final de la Supercopa de Europa 2026. El esperado duelo tendrá como escenario el Red Bull Arena, ubicado en Salzburgo, Austria.
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