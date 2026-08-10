Independiente Santa Fe vs River Plate fue suspendido por fuerte terremoto en Colombia

El partido entre Independiente Santa Fe y River Plate, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendido debido al sismo de magnitud 7,4 que sacudió gran parte de Colombia durante la mañana del lunes. El encuentro estaba programado para este miércoles 12 de agosto a las 9.30 p. m., pero las autoridades priorizaron la seguridad antes de confirmar la realización del compromiso.

Independiente Santa Fe vs River Plate suspendido por terremoto en Colombia

Mediante un comunicado, la Conmebol manifestó su solidaridad con el pueblo colombiano y ratificó la suspensión del partido entre Santa Fe y River Plate. No obstante, el máximo organismo del fútbol sudamericano aún no definió una nueva fecha para la serie ni aclaró qué pasará con la sede si el encuentro no puede jugarse en Colombia.

La Copa Sudamericana confirmó la suspensión del partido Independiente Santa Fe vs River Plate por terremoto en Colombia

Aunque Bogotá, sede prevista para el compromiso, no registró afectaciones de consideración, la determinación se adoptó de forma conjunta por las autoridades del fútbol colombiano y la Conmebol. La misma disposición se extendió al duelo entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores, programado para este martes en Ibagué.

¿Cuándo se jugaría el partido entre Independiente Santa Fe vs River Plate?

Teniendo en cuenta los antecedentes y el hecho de que los cuartos de final están previstos para las semanas del 8 y el 15 de septiembre, el cruce entre el equipo colombiano y el conjunto argentino podría aplazarse una semana. En ese caso, el partido de ida se jugaría de manera tentativa el miércoles 19 de agosto en El Campín, mientras que la vuelta tendría lugar siete días después en el Monumental.