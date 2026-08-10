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Temblor HOY, lunes 10 de agosto de 2026 en Perú: epicentro y magnitud de los últimos sismos según reportes EN VIVO del IGP
¿Sentiste el temblor de hoy en Perú? Revisa el reporte del IGP y conoce la magnitud, el epicentro y dónde se registró el último sismo.
MOMENTOS DESTACADOS
Temblor hoy en La Libertad
- Fecha y hora local: 10/08/2026, 12:17:45
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 42 km
- Latitud: -8.42
- Longitud: -79.37
- Intensidad: III Salaverry
- Referencia: 49 km al SO de Salaverry, Trujillo - La Libertad
Este lunes 10 de agosto de 2026, conoce los últimos movimientos sísmicos registrados en Perú y mantente informado sobre el temblor de hoy. Consulta los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) para saber la hora, magnitud y ubicación del epicentro de los sismos registrados. Además, revisa las principales recomendaciones para actuar correctamente durante un movimiento telúrico y los artículos indispensables que debe incluir una mochila de emergencia.
PUEDES VER: Resultados UNI 2026-2 HOY: lista de ingresantes y puntajes del examen de admisión del lunes 10 de agosto
Temblor HOY, 10 de agosto de 2026 en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud de los últimos sismos, según IGP
Temblor hoy en La Libertad
- Fecha y hora local: 10/08/2026, 12:17:45
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 42 km
- Latitud: -8.42
- Longitud: -79.37
- Intensidad: III Salaverry
- Referencia: 49 km al SO de Salaverry, Trujillo - La Libertad
Temblor hoy en Moquegua
- Fecha: 10/08/2026 – 01:19:09
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: 13 km
- Latitud: -16.79
- Longitud: -71.23
- Intensidad: II
- Referencia: 7 km al SO de La Capilla, General Sánchez Cerro - Moquegua
Bienvenidos
Sigue EN VIVO en Líbero los últimos reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los sismos registrados en Perú este lunes 10 de agosto de 2026. Consulta la magnitud, epicentro, hora y ubicación de cada temblor.
¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy, 10 de agosto de 2026?
Para conocer dónde ocurrió un temblor y cuáles fueron sus principales características, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) difunde reportes sísmicos actualizados. Esta entidad monitorea de manera permanente la actividad sísmica en el territorio nacional y proporciona datos como la magnitud, profundidad, ubicación y hora de cada movimiento registrado.
¿Qué diferencia hay entre temblor, sismo y terremoto en Perú?
El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, señaló que "sismo", "temblor" y "terremoto" describen, en términos generales, el mismo fenómeno natural. Según explicó, la elección de cada palabra depende principalmente de las costumbres y del uso que se les da en cada país o comunidad.
En el caso peruano, Tavera indicó que el término "terremoto" suele emplearse cuando un movimiento sísmico provoca víctimas o daños materiales de consideración. Por otro lado, "temblor" se usa habitualmente para referirse a una sacudida del suelo que no ocasiona consecuencias de gravedad.
¿Qué debe tener una mochila de emergencia?
Ante un posible temblor en Perú, es importante contar con una mochila de emergencia preparada y ubicada en un lugar de fácil acceso. Esta debe incluir:
- Artículos básicos de higiene.
- Un botiquín con vendas, gasas, alcohol y otros implementos.
- Ropa de abrigo.
- Agua y alimentos no perecibles, como conservas, barras de cereal, chocolates o frutos secos.
- Dinero en efectivo.
- Artículos de comunicación.
- Productos específicos para bebés, niños, mujeres, adultos mayores y personas con necesidades particulares.
Teléfonos de emergencia en Perú
En caso de emergencia, estos son algunos números que pueden ser de utilidad:
- Policía Nacional: 105.
- Bomberos: 116.
- Policía de Carreteras: 110.
- Defensa Civil: 115.
- Infosalud: 113.
- Cruz Roja: 01 266 0481.
- SAMU: 106.
Ante un movimiento sísmico, conserva la calma, aléjate de ventanas y objetos que puedan caer y sigue las indicaciones de las autoridades. Para conocer el último sismo reportado por el IGP, consulta siempre la información oficial del Instituto Geofísico del Perú.
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