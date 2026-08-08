Resultados del examen de admisión UNCP 2026-II: ver lista de ingresantes y puntajes de las Áreas I y IV

La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) llevó a cabo este fin de semana su Examen de Admisión 2026-II, proceso que reunió a más de 5 mil postulantes que buscaban obtener una vacante para empezar su formación profesional en la institución ubicada en Huancayo y sus filiales.

La evaluación se realizó en dos jornadas, el sábado 8 y domingo 9 de agosto, de acuerdo con las áreas académicas correspondientes. Los resultados permitirán conocer la relación de postulantes que lograron ingresar, así como sus respectivos puntajes y orden de mérito. En esta nota te compartimos el enlace oficial para realizar la consulta.

Ver resultados UNCP 2026-II: link de la lista de ingresantes y puntajes

La relación oficial de ingresantes y los puntajes del proceso 2026-II serán publicados por la UNCP tras la evaluación. La universidad cuenta con un portal oficial de transparencia donde publica información relacionada con los procesos y resultados de admisión.

Consulta resultados de las áreas I y IV: dale clic

Postulantes del examen de admisión UNCP 2026 podrán acceder a lo resultados según las áreas.

¿Cuándo se desarrolla el examen de admisión UNCP 2026-II?

El proceso de admisión se lleva a cabo durante el sábado 8 y domingo 9 de agosto de 2026 en Huancayo y las filiales de la universidad. La primera jornada corresponde a los postulantes de las Áreas I y IV, mientras que el domingo 9 de agosto rendirán la evaluación quienes postulan a las Áreas II, III y V.

La jornada contempla el ingreso de los postulantes entre las 6:45 a. m. y 8:00 a. m., debido a que las puertas se cierran puntualmente al finalizar este horario.

¿Qué documentos deben presentar los postulantes?

Para ingresar al examen, los postulantes deben presentar los documentos establecidos por la universidad. Entre ellos se encuentran:

DNI original , ya sea vigente o caducado, u hoja C4 de Reniec.

, ya sea vigente o caducado, u hoja C4 de Reniec. Ficha de inscripción por duplicado.

Además, la UNCP recordó que existen objetos que no están permitidos durante la evaluación, como lápiz, borrador y tajador, por lo que los postulantes deben revisar previamente las indicaciones de admisión.

¿Qué carreras tiene la Universidad Nacional del Centro del Perú?

Ciencias de la Salud

Medicina Humana

Enfermería

Arquitectura e Ingenierías

Arquitectura

Ingeniería Civil

Ingeniería de Minas

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales

Ingeniería Química

Ingeniería Química Industrial

Ingeniería Química Ambiental

Ciencias Administrativas, Contables y Económicas

Administración de Empresas

Contabilidad

Economía

Administración de Negocios - Tarma

Administración Hotelera y Turismo - Tarma

Educación y Ciencias Sociales

Antropología

Ciencias de la Comunicación

Derecho y Ciencias Políticas

Sociología

Trabajo Social

Educación Inicial

Educación Primaria

Educación Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas

Educación Lengua, Literatura y Comunicación

Educación Ciencias Naturales y Ambientales

Educación Ciencias Matemáticas e Informática

Educación Física y Psicomotricidad

Ciencias Agrarias