0
LO ÚLTIMO
Tabla ACTUALIZADA del Clausura y Acumulado 2026

MUY ATENTOS, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: este sería el "CRITERIO" DE ICE para OCULTAR O MOSTRAR VIDEOS de sus cámaras corporales

ICE prepara cámaras corporales para sus agentes, pero tendrá amplio margen para decidir qué grabaciones de operativos se difunden y cuáles permanecen ocultas.

María Zapata
Política de cámaras corporales de ICE permite mantener algunos videos bajo reserva.
Política de cámaras corporales de ICE permite mantener algunos videos bajo reserva. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) equipará a sus agentes con cámaras corporales antes de finales de septiembre. Sin embargo, su política les permite decidir qué videos de operativos, tiroteos o incidentes graves pueden hacerse públicos, una medida que genera dudas sobre la transparencia de la agencia en casos relacionados con inmigrantes en Estados Unidos.

EE. UU. intensifica controles migratorios con hasta 40 arrestos diarios en aeropuertos.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE intensifica operativos en aeropuertos y arresta a NUMEROSOS EXTRANJEROS en un solo día

ICE publicará videos de cámaras corporales solo si "le conviene" a la agencia

Según The Associated Press, la política de ICE establece como "criterio" que las grabaciones de hechos graves podrán difundirse cuando la agencia lo considere conveniente. Además, el director de ICE puede retrasar o impedir su publicación si considera que existen circunstancias que lo justifican.

Las cámaras corporales serán obligatorias durante arrestos, registros y otras operaciones. Ante un incidente grave, un comité revisará las grabaciones y podrá recomendar su difusión, la cual podría realizarse en un plazo de hasta 72 horas. Sin embargo, el director de ICE podrá suspender o retrasar su publicación de manera indefinida si considera que existen "circunstancias específicas y convincentes". La normativa no precisa cuáles serían esos motivos y la agencia tampoco explicó a The Associated Press cómo se determinarán estos casos. Por ello, las grabaciones también podrían permanecer bajo reserva.

Para expertos consultados por The Associated Press, este criterio podría limitar el acceso público a imágenes relacionadas con casos que involucren a inmigrantes indocumentados y agentes de ICE.

¿Cuándo tendrán cámaras corporales los agentes de ICE?

ICE informó que más de la mitad de sus agentes de campo ya recibió estos dispositivos, mientras que el resto deberá contar con ellos antes de finales de septiembre. La agencia destinó 30,9 millones de dólares a la compra de equipos de la empresa Axon. La implementación ocurre después de varios incidentes protagonizados por agentes migratorios y de los cuestionamientos en Estados Unidos por la falta de grabaciones en algunos tiroteos. El Congreso había destinado previamente 20 millones de dólares para financiar las cámaras.

La política también establece que, si las imágenes son divulgadas, deberán ocultarse los datos que permitan identificar a los agentes, como sus rostros, nombres y números de placa.

Para especialistas citados por The Associated Press, contar con cámaras puede aportar evidencia relevante; sin embargo, la posibilidad de que ICE determine cuándo mostrar u ocultar las grabaciones mantiene abierta la discusión sobre la transparencia de sus operaciones y el acceso público a estos videos.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano