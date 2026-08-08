MUY ATENTOS, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: este sería el "CRITERIO" DE ICE para OCULTAR O MOSTRAR VIDEOS de sus cámaras corporales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) equipará a sus agentes con cámaras corporales antes de finales de septiembre. Sin embargo, su política les permite decidir qué videos de operativos, tiroteos o incidentes graves pueden hacerse públicos, una medida que genera dudas sobre la transparencia de la agencia en casos relacionados con inmigrantes en Estados Unidos.

ICE publicará videos de cámaras corporales solo si "le conviene" a la agencia

Según The Associated Press, la política de ICE establece como "criterio" que las grabaciones de hechos graves podrán difundirse cuando la agencia lo considere conveniente. Además, el director de ICE puede retrasar o impedir su publicación si considera que existen circunstancias que lo justifican.

Las cámaras corporales serán obligatorias durante arrestos, registros y otras operaciones. Ante un incidente grave, un comité revisará las grabaciones y podrá recomendar su difusión, la cual podría realizarse en un plazo de hasta 72 horas. Sin embargo, el director de ICE podrá suspender o retrasar su publicación de manera indefinida si considera que existen "circunstancias específicas y convincentes". La normativa no precisa cuáles serían esos motivos y la agencia tampoco explicó a The Associated Press cómo se determinarán estos casos. Por ello, las grabaciones también podrían permanecer bajo reserva.

Para expertos consultados por The Associated Press, este criterio podría limitar el acceso público a imágenes relacionadas con casos que involucren a inmigrantes indocumentados y agentes de ICE.

¿Cuándo tendrán cámaras corporales los agentes de ICE?

ICE informó que más de la mitad de sus agentes de campo ya recibió estos dispositivos, mientras que el resto deberá contar con ellos antes de finales de septiembre. La agencia destinó 30,9 millones de dólares a la compra de equipos de la empresa Axon. La implementación ocurre después de varios incidentes protagonizados por agentes migratorios y de los cuestionamientos en Estados Unidos por la falta de grabaciones en algunos tiroteos. El Congreso había destinado previamente 20 millones de dólares para financiar las cámaras.

La política también establece que, si las imágenes son divulgadas, deberán ocultarse los datos que permitan identificar a los agentes, como sus rostros, nombres y números de placa.

Para especialistas citados por The Associated Press, contar con cámaras puede aportar evidencia relevante; sin embargo, la posibilidad de que ICE determine cuándo mostrar u ocultar las grabaciones mantiene abierta la discusión sobre la transparencia de sus operaciones y el acceso público a estos videos.