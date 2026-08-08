ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Colorado Springs: EVACÚAN el supermercado tras reportes de ARDOR EN LA GARGANTA. ¿Qué pasó?

Un supermercado Walmart en Colorado Springs fue evacuado el viernes por la tarde luego de que varios empleados reportaran irritación en la garganta. Ante la situación, los bomberos acudieron al establecimiento como medida preventiva, realizaron una inspección y posteriormente localizaron un recipiente de gas pimienta que habría provocado el incidente.

Evacúan un Walmart tras reportes de ardor en la garganta entre empleados.

¿Por qué evacuaron el Walmart de Colorado Springs?

De acuerdo con KKTV 11 News | Southern Colorado, los empleados reportaron una "sensación de ardor en la garganta", lo que llevó al Departamento de Bomberos de Colorado Springs (CSFD) a ordenar la evacuación del establecimiento como medida de precaución.

Los equipos especializados realizaron una inspección del lugar para descartar la presencia de materiales peligrosos. Durante la revisión, alrededor de las 4 de la tarde, los bomberos encontraron una botella de gas pimienta que aparentemente había sido utilizada.

Las autoridades sospecharon que el producto pudo haber provocado las molestias reportadas dentro del Walmart en Colorado Springs. La intervención permitió verificar las condiciones del supermercado antes de determinar que no existía una amenaza mayor para las personas presentes.

¿Hubo personas afectadas en el Walmart de Estados Unidos?

Seis personas fueron atendidas por los equipos de emergencia luego del incidente registrado en el Walmart. De acuerdo con los reportes disponibles, ninguna requirió ser llevada a un hospital. Las autoridades de emergencia de Colorado Springs continuaron con la atención del caso, mientras el hallazgo del gas pimienta se consideraba la causa más probable de las molestias que presentaron los afectados.

El incidente vuelve a destacar la importancia de realizar evacuaciones preventivas en establecimientos concurridos de Estados Unidos, especialmente ante reportes sobre posibles sustancias irritantes o materiales de origen desconocido.