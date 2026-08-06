¡Pudo acabar en una tragedia! Recientemente, un agente de policía del distrito escolar independiente de Dallas (Dallas ISD), Estados Unidos, sufrió una herida de bala en el noroeste de la ciudad. Este lamentable hecho se dio en horas de la mañana del jueves 6 de agosto. ¿Qué tiene que ver Sam's Club o Walmart?

Walmart y Sam's Club: presencia policial en los alrededores de los establecimientos en esta zona, ¿se confirmaron heridos?

Según información de CBS News Texas, hace unas horas, un oficial resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato al hospital Parkland, donde se espera que logre sobrevivir.

Walmart y Sam's Club: presencia policial en los alrededores de los establecimientos en esta zona, ¿se confirmaron heridos?

Mediante un video compartido por el medio internacional desde un helicóptero, se vio a una gran cantidad de oficiales de la policía de Dallas en las cercanías de un Sam's Club, situado en la intersección de la autopista 635 y Midway. Alrededor también se encontraba la tienda Walmart.

Tal como se reportó, Sammy García, quien se encontraba en el interior del establecimiento junto a su hija y su nieta, relató a Marissa Armas, de CBS News Texas, que los compradores permanecieron dentro de la tienda durante aproximadamente 40 minutos: "Estaban muy nerviosos, muy asustados, por supuesto. Nunca habían estado en una situación así", señaló García.

Cabe resaltar que, hasta el momento, el estacionamiento del local se encuentra acordonado con cinta policial, mientras los agentes realizan búsquedas en un vecindario cercano. No obstante, no se ha compartido más información sobre este caso.

¿Qué han revelado las autoridades y el Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas?

Bajo este contexto, el Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas difundió su informe, en el que resalta que el aviso se dio a las 10.49 a. m., sobre una persona herida por arma de fuego en una tienda situada en la cuadra 4100 de la autopista Lyndon B. Johnson (I-635) y Midway Road.

En respuesta, más de una docena de unidades de la policía de Dallas se desplazaron al lugar, según los registros de llamadas. Estas fueron catalogadas como asistencia a un agente con ambulancia. Por su parte, Jason Evans, portavoz del departamento de bomberos, comunicó a THE NEWS que una persona fue impactada por un disparo y fue trasladada a un hospital cercano. No se conoce más del estado de salud de este oficial.