En el sector de clubes mayoristas, Costco y Sam’s Club han mantenido una competencia constante a lo largo de los años y cada uno ha destacado en diferentes aspectos. Por su parte, Sam’s Club ha demostrado una mayor integración de tecnología en su operación, al facilitar la experiencia de compra con su sistema de pago móvil Scan & Go, mientras Costco enfrenta críticas por la congestión en sus cajas registradoras, donde los clientes a menudo experimentan largas esperas. ¿Ahora qué está pasando?

Clientes de Sam's Club: empresa anuncia insólita medida tras cierre de Costco en esta fecha

Si bien las tiendas de membresía como Costco y Sam’s Club muchas veces han sido consideradas similares, ambas adoptan enfoques distintos con relación a sus horarios de cierre durante los días festivos, lo que refleja sus estrategias comerciales y la lealtad de sus clientes.

Clientes de Sam's Club: empresa anuncia insólita medida tras cierre de Costco en esta fecha.

Costco, por ejemplo, cierra sus puertas siete veces al año, incluido el Día de los Caídos, el Día del Trabajo y el 4 de julio, lo que demuestra su confianza en la fidelidad de sus socios. En contraste, Sam’s Club opta por mantener sus puertas abiertas en días festivos como el 4 de julio, y cierra solo en cuatro ocasiones al año: Año Nuevo, Pascua de Resurrección, Acción de Gracias y Navidad.

Esta decisión se alinea con su estrategia de ofrecer mayor comodidad a sus socios, quienes pueden contar con la tienda para adquirir productos esenciales durante las festividades. La cadena se ha enfocado en mejorar la experiencia del cliente, añadir beneficios a la membresía y ampliar sus servicios digitales, lo que refuerza su propuesta de valor en un mercado competitivo.

¿Cuál es la ventaja de Sam’s Club tras cierre de Costco en dichas fechas?

Sam’s Club, que busca atraer a nuevos miembros de manera competitiva, ha optado por un enfoque diferente al de sus rivales, al mantenerse abierto en horarios que se alinean con las preferencias de compra de los consumidores.

En un contexto en el que tanto Sam’s Club como sus competidores aspiran a incrementar su base de socios, esta estrategia le otorga una ventaja significativa a la cadena.