ALERTA MÁXIMA por incendio, ceniza y robo en un Walmart de Joliet: el INSÓLITO CRIMEN de un hombre

Un caso que generó alarma en Estados Unidos involucra a un joven acusado de provocar un incendio dentro de un Walmart en Joliet, Illinois, además de presuntamente haber consumido alimentos sin pagarlos durante el mismo incidente. El hecho ocurrió a finales de junio y terminó derivando en cargos criminales por incendio provocado y hurto en tiendas, según autoridades locales y reportes de medios como FOX 32 Chicago y el Departamento de Policía de Joliet.

Un hombre de Joliet prendió fuego a una caja de juguetes en un Walmart y se comió un pollo sin pagar

Según el informe oficial del Departamento de Policía de Joliet, el 25 de junio, cerca de las 11:13 a. m., se reportó una emergencia en el Walmart situado en 1401 S. Route 59. El hecho está vinculado a un incidente ocurrido en Joliet, Illinois, que involucró un robo y un incendio dentro de la tienda Walmart.

Al llegar, bomberos y policías encontraron una densa nube de humo saliendo desde la parte trasera del establecimiento, cerca del área de juguetes. El sistema de rociadores ya se había activado para contener las llamas, lo que evitó que el fuego se expandiera aún más dentro de la tienda. FOX 32 Chicago informó sobre el caso, destacando la intervención inmediata de los equipos de emergencia tras la alerta en el Walmart de Joliet.

Adam Cobble, de 22 años, fue acusado de incendio agravado y hurto en tiendas Walmart.

Investigación policial en Walmart de Joliet: confesión, cargos y detención del sospechoso

El principal señalado es Adam Cobble, de 22 años, quien fue acusado de incendio provocado con agravantes y hurto en tiendas. Según el Departamento de Policía de Joliet, el joven admitió posteriormente haber estado dentro del establecimiento el mismo día del incidente.

En su declaración ante los investigadores, Cobble reconoció que consumió pollo cocido dentro del Walmart sin realizar el pago correspondiente. Además, habría provocado el incendio de forma intencional al encender con un mechero una caja de cartón que contenía un peluche, para luego abandonar la tienda.

El caso dio un giro cuando la policía de Plainfield notificó a las autoridades de Joliet que el sospechoso se encontraba bajo custodia por un asunto no relacionado. Tras ser interrogado, fue formalmente acusado y trasladado a la cárcel del condado de Will.