- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Canadá vs Marruecos
- Paraguay vs. Francia
- Alianza Lima vs Universitario
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
ALERTA MÁXIMA por incendio, ceniza y robo en un Walmart de Joliet: el INSÓLITO CRIMEN de un hombre
Un incendio en un Walmart de Joliet reveló un hecho inusual: un joven habría sido acusado de iniciarlo y de consumir productos en la tienda sin haber pagado.
Un caso que generó alarma en Estados Unidos involucra a un joven acusado de provocar un incendio dentro de un Walmart en Joliet, Illinois, además de presuntamente haber consumido alimentos sin pagarlos durante el mismo incidente. El hecho ocurrió a finales de junio y terminó derivando en cargos criminales por incendio provocado y hurto en tiendas, según autoridades locales y reportes de medios como FOX 32 Chicago y el Departamento de Policía de Joliet.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en un Dollar Tree del condado de Dauphin: niño de 10 años protagoniza VIOLENTO ATAQUE contra un trabajador en un intento de ROBO
Un hombre de Joliet prendió fuego a una caja de juguetes en un Walmart y se comió un pollo sin pagar
Según el informe oficial del Departamento de Policía de Joliet, el 25 de junio, cerca de las 11:13 a. m., se reportó una emergencia en el Walmart situado en 1401 S. Route 59. El hecho está vinculado a un incidente ocurrido en Joliet, Illinois, que involucró un robo y un incendio dentro de la tienda Walmart.
Al llegar, bomberos y policías encontraron una densa nube de humo saliendo desde la parte trasera del establecimiento, cerca del área de juguetes. El sistema de rociadores ya se había activado para contener las llamas, lo que evitó que el fuego se expandiera aún más dentro de la tienda. FOX 32 Chicago informó sobre el caso, destacando la intervención inmediata de los equipos de emergencia tras la alerta en el Walmart de Joliet.
Adam Cobble, de 22 años, fue acusado de incendio agravado y hurto en tiendas Walmart.
Investigación policial en Walmart de Joliet: confesión, cargos y detención del sospechoso
El principal señalado es Adam Cobble, de 22 años, quien fue acusado de incendio provocado con agravantes y hurto en tiendas. Según el Departamento de Policía de Joliet, el joven admitió posteriormente haber estado dentro del establecimiento el mismo día del incidente.
En su declaración ante los investigadores, Cobble reconoció que consumió pollo cocido dentro del Walmart sin realizar el pago correspondiente. Además, habría provocado el incendio de forma intencional al encender con un mechero una caja de cartón que contenía un peluche, para luego abandonar la tienda.
El caso dio un giro cuando la policía de Plainfield notificó a las autoridades de Joliet que el sospechoso se encontraba bajo custodia por un asunto no relacionado. Tras ser interrogado, fue formalmente acusado y trasladado a la cárcel del condado de Will.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados: detenido de ICE que solicitó apoyo en tratamiento MUERE tras pelea con guardias
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: REDADAS del ICE paralizaron una FÁBRICA y cambiaron el destino de por lo menos 30 trabajadores
- 3
ALERTA MÁXIMA en un Dollar Tree del condado de Dauphin: niño de 10 años protagoniza VIOLENTO ATAQUE contra un trabajador en un intento de ROBO
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00