ALERTA MÁXIMA por ICE, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agentes realizan OPERATIVOS en estos condados y VIDEOS generan asombro

En las últimas 24 horas, distintos videos captados por residentes muestran operativos de agentes del ICE en zonas de los condados de Miami-Dade y Broward, en Florida. Las imágenes, enviadas a WPLG Local 10, registran encuentros entre agentes federales, inmigrantes y residentes que expresaron su preocupación y plantearon dudas sobre estas intervenciones.

Operativos del ICE generan preocupación entre inmigrantes en Miami-Dade

En el condado de Miami-Dade, varias personas grabaron la presencia de agentes federales en áreas de Homestead, incluido el exterior de Harris Field Park. También se reportó actividad relacionada con operativos en Fort Lauderdale y West Park. Una de las escenas ocurrió cerca de un centro de Head Start, donde una madre que llevaba a su hijo al programa de educación temprana expresó su preocupación, ya que no sabía a quién buscaban los agentes.

Los videos ofrecen una mirada a la tensión que viven algunas comunidades ante los operativos migratorios en Estados Unidos, particularmente entre los inmigrantes que temen ser detenidos o separados de sus familias.

ICE realiza intervenciones en Broward y un hombre haitiano es detenido

En el condado de Broward, un trabajador cuestionó a un agente de ICE que se encontraba en una empresa manufacturera. De acuerdo con un reporte de WPLG Local 10, el agente afirmó que buscaban a una persona que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y que enfrentaba un proceso de deportación. "Bueno, no sabemos nada al respecto. Solo entregue una orden judicial en la recepción", respondió un miembro del personal.

Dentro del establecimiento, un espectador de Local 10 News expresó su preocupación por un compañero de trabajo. La persona mostró lo que aseguró que era un permiso de trabajo vigente y una licencia de conducir, además de explicar que se encontraba tramitando una solicitud de asilo.

En otro incidente, residentes señalaron que un hombre haitiano se desplazaba en bicicleta hacia su trabajo cuando agentes federales intentaron interrogarlo. Algunos vecinos cuestionaron la actuación de los oficiales y pidieron que el momento quedara registrado.

"Graben esto con la cámara Ring. Pónganlo en TikTok. Pónganlo en Facebook", dijo uno de los residentes, quien también preguntó si los agentes habían verificado la identificación del hombre. Finalmente, el hombre fue detenido y sus pertenencias quedaron en el lugar.

WPLG Local 10 indicó que continúa investigando estos casos para determinar mayores detalles sobre las intervenciones. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que los agentes están cumpliendo las leyes migratorias y haciendo efectiva la política de inmigración impulsada por el presidente Donald Trump.

Los operativos mantienen la atención sobre la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, tanto de quienes cuentan con documentación como de quienes tienen procesos migratorios pendientes.