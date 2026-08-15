Alianza Lima tomó firme decisión sobre el futuro de Kevin Quevedo: "Está sentenciado"

El futuro de Kevin Quevedo con Alianza Lima parece estar definido. Tras varias fechas sin ser considerado por Pablo Guede para los partidos del cuadro blanquiazul, finalmente el club habría decidido dejarle las puertas abiertas para que el extremo de 29 años continúe su carrera en otro equipo, ante la falta de oportunidades en el plantel principal.

Kevin Quevedo se iría de Alianza Lima ante la falta de oportunidades

Según informó el periodista José Varela en su canal de YouTube, la institución aliancista tomó por bien que el futbolista opte por buscar otras opciones al no tener posibilidades de sumar minutos en el once de Pablo Guede o ser una pieza de recambio en el banquillo. Según Varela, dicha decisión está “zanjada” y “no hay marcha atrás”.

“Mientras Pablo Guede siga al frente de Alianza Lima, Kevin Quevedo no juega más. Está determinado, está definido, está sentenciado. No hay marcha atrás, Kevin Quevedo no juega más en Alianza Lima, no está convocado (para hoy ante UTC) ni estará convocado en los próximos partidos de Alianza Lima

Kevin Quevedo no juega en Alianza Lima desde el Torneo Apertura.

¿Hasta cuándo tiene contrato Quevedo con Alianza Lima?

Vale precisar que el vínculo contractual entre Quevedo y Alianza Lima es hasta fines del 2027, en ese sentido, Varela informó que el club le daría todas las facilidades para cederlo a préstamo a un equipo del extranjero o, caso contrario, resolver su contrato por mutuo acuerdo.

De acuerdo con el citado comunicador, el club ya notificó al futbolista sobre dicha decisión, por tal motivo, Quevedo y su agente ya estarían trabajando en la búsqueda de un nuevo equipo.

¿Por qué Pablo Guede no quiere a Kevin Quevedo?

Según el periodista de 'Modo Fútbol', durante el receso de la Liga 1 por el Mundial 2026, Guede le pidió a sus jugadores que aprovechen sus días libres para realizar una serie de trabajos en materia física y, tras la reanudación de los entrenamientos con el plantel, se hicieron unas pruebas de medición para ver si los futbolistas acataron la orden. En ese sentido, Quevedo no habría cumplido con las expectativas: “Todos se echaron a correr, todos dieron lo mejor de sí, pero Kevin Quevedo no soportó”, sostuvo.

¿Cuándo fue el último partido de Kevin Quevedo con Alianza Lima?

La última vez que Quevedo tuvo actividad con el primer equipo de Alianza Lima fue el pasado 9 de mayo, en el empate 1-1 con Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura. Desde entonces, el atacante no ha vuelto a ser considerado en las convocatorias de Guede.