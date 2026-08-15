Alianza Lima y sus seis sensibles bajas confirmadas ante UTC por el Torneo Clausura

Alianza Lima tiene la obligación de volver al triunfo ante UTC para poder seguir entre los líderes del Torneo Clausura y mantener sus opciones al título. La escuadra victoriana viene de sumar dos empates consecutivos y espera salir de esa mala racha en su estadio de Matute. No obstante, se confirmó que deberán afrontar la ausencia de seis jugadores importantes.

Alianza Lima y sus seis sensibles bajas confirmadas ante UTC

Los blanquiazules son conscientes de que deberán contar con cada una de sus figuras para poder acercarse a su objetivo. No obstante, para este compromiso se confirmó que Alianza Lima deberá afrontar seis ausencias. Se trata de los jugadores Piero Cari, Alessandro Burlamaqui, D’Alessandro Montenegro, Kevin Quevedo, Marco Huamán y Cristian Carbajal.

El caso más llamativo sigue siendo el de Kevin Quevedo, quien no ha sido considerado desde hace varias semanas por Pablo Guede. De hecho, recientemente el periodista José Varela reveló que el técnico ha decidido borrar al futbolista por toda la temporada y ya se busca su salida del club.

Kevin Quevedo y Marco Huamán son la bajas más destacadas de Alianza Lima

Por su parte, Marco Huamán será otra de las bajas más relevantes de los blanquiazules. Junto a Carbajal, no fueron considerados por lesión. El también seleccionado nacional se ha logrado consolidar como titular, pero sufrió una dura lesión en el tobillo durante el partido ante Sport Boys. Por lo pronto, se pronostica que estará fuera del equipo por lo menos un mes.

Aunque Cari, Burlamaqui y Montenegro continúan integrando el plantel de Alianza Lima, aún no son tenidos en cuenta por el comando técnico. En principio, tampoco figuran en los planes de Pablo Guede, por lo que resulta poco probable que su situación cambie más adelante.

Luis Ramos volvió a ser convocado con Alianza Lima

Sin embargo, no todo son malas noticias para los aficionados victorianos, pues se confirmó que Luis Ramos volvió a integrar la lista de convocados para el encuentro frente a UTC. Aunque es poco probable que arranque como titular, Luis Ramos podría tener minutos después de haber dejado atrás su lesión.