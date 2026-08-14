¡Aviso importante! La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó este 12 de agosto sobre el retiro inmediato del mercado de ciertos kits de sopa de tomate de la marca Marketside, elaborados por Kettle Cuisine LLC, ubicada en Maryland, Estados Unidos. ¿Por qué ya no venderán en Walmart?

Walmart: FDA retira del mercado sopa vendida en 29 estados por problema bacteriano

Según la FDA y THE US SUN, estos productos tienen el potencial de estar contaminados con Listeria monocytogenes. Esta bacteria puede contaminar alimentos y provocar infecciones que resultan peligrosas al ser ingeridas. Por ende, las autoridades tomaron la rápida medida de retirarlo del mercado estadounidense.

Cabe mencionar que la listeria es especialmente peligrosa para niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios comprometidos. Tal como informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU, la infección por listeria representa la cuarta causa principal de muertes relacionadas con enfermedades transmitidas por alimentos en el país.

La FDA informó que los productos que fueron retirados del mercado se comercializaron en tiendas Walmart ubicadas en 29 estados de la nación americana. Walmart comercializó la sopa entre el 30 de junio y el 7 de julio.

¿Cuáles son los síntomas y qué deben hacer los consumidores?

Los síntomas de una infección por Listeria incluyen dolores de cabeza, fiebre, náuseas y diarrea. La FDA informó que, hasta el momento, no ha recibido reportes confirmados de enfermedades vinculadas a este producto.

La decisión de retirar la sopa del mercado se tomó tras obtener un resultado presuntamente positivo para Listeria monocytogenes en pruebas rutinarias realizadas por la empresa. La FDA ha indicado que, tras esta retirada, el producto no debe ser consumido, vendido ni distribuido.

Los clientes tienen la opción de desechar la sopa o devolverla para recibir un reembolso completo. Asimismo, se aconseja a los consumidores que hayan consumido el producto y presenten síntomas de listeriosis que consulten a un profesional de la salud.