Recientemente, la Oficina del Sheriff del Condado de Okeechobee, en Estados Unidos, ha alertado a la comunidad sobre una estafa telefónica que se hace pasar por el Servicio al Cliente de Walmart. Según informaron los agentes y WPBF, los estafadores están llamando a los residentes, pretendiendo ser representantes de la tienda con la intención de defraudarlos.

Se recomienda a los clientes a mantenerse vigilantes y evitar compartir información personal o financiera con desconocidos que realicen estas llamadas. A continuación, más detalles.

Locales Walmart de EE. UU.: agentes lanzan advertencia sobre una estafa de servicio al cliente

Locales Walmart de EE. UU.: agentes lanzan advertencia sobre una estafa de servicio al cliente.

La oficina del sheriff alertó a toda la comunidad sobre una nueva modalidad de estafa que inicia con una llamada automática, en la que se informa a las personas sobre una supuesta compra realizada en su cuenta. En uno de los casos que se han reportado con las autoridades, el estafador mencionó la adquisición de una PlayStation 5 y unos auriculares.

La grabación instruye al destinatario a comunicarse con un número de teléfono para coordinar sobre la supuesta transacción. Los agentes advierten que los delincuentes podrían estar buscando obtener información personal o infectar el dispositivo con software malicioso.

Bajo este contexto, los agentes han recomendado a los ciudadanos no devolver la llamada ni proporcionar datos bancarios, información de tarjetas de crédito, contraseñas, números PIN o códigos de verificación. Además, han señalado que no se deben adquirir tarjetas de regalo ni enviar dinero si la persona que llama lo solicita.

Para verificar cualquier compra realizada en Walmart, se aconseja a los usuarios que consulten su cuenta de manera independiente a través del sitio web o la aplicación oficial de la empresa, o que se comuniquen con el servicio de atención al cliente utilizando un número verificado.

¿Por qué Walmart es muy popular en Estados Unidos?

Walmart se ha consolidado como una de las cadenas más reconocidas en Estados Unidos, gracias a su estrategia de precios bajos todos los días. Esta política de precios accesibles atrae a numerosas familias que buscan reducir sus gastos en productos básicos.

Asimismo, la compañía destaca por ofrecer una amplia gama de artículos, que incluye alimentos, ropa, electrónica y muebles, todo disponible en un solo lugar. Su extensa red de tiendas físicas asegura que la mayoría de las comunidades tengan acceso a sus servicios, lo que refuerza su popularidad.