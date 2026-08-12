Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: llegadas, renovaciones y salidas de los clubes

Los clubes continúan reforzándose de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Alianza Lima anunció la llegada de la estadounidense Allison Holland, Regatas Lima contrató a la armadora Evelyn Linares procedente de Deportivo Soan y Olva Latino presentó a César Arrese como su nuevo estratega. A continuación, podrás revisar cómo marcha el mercado de pases.

Fichajes de Alianza Lima Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

Alejandro Schneider (DT), Flavia Montes, Cristina Cuba, Taylor Fricano y Allison Holland.

Rumores

Ivonne Montaño, Zoila La Rosa, Daniela Bulaich

Renovaciones

Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe, Clariveth Yllescas

Salidas

Elina Rodríguez, Meegan Hart, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT)

Nuevas incorporaciones de de Alianza Lima.

Fichajes de Universitario Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil

Rumores

Ivonne Montaño

Renovaciones

Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia

Salidas

Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo

Nueva incorporación de Universitario.

Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

Alexandra Machado, Martín Ambrosini (DT), Kari Zumach, Meegan Hart, Emily Zinger

Rumores

Marina Scherer, Yanlis Féliz, María Paula Rodríguez, Zoila La Rosa, Emely Zinger

Renovaciones

Pamela Cuya, Brenda Lobatón, Ginna López, Angélica Aquino, Paola Rivera

Salidas

Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT), Paola Villegas

Nuevas incorporaciones de San Martín.

Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

Fichajes

Nicole Abreu, Yujhamy Mosquera, Evelyn Linares

Renovaciones

Katheryn Ryan, Kiara Montes, Horacio Bastit (DT), Alexandra Llaro, Waleska Toro, Camila Monges

Salidas

Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella, Cristina Cuba

Nuevas incorporaciones de de Regatas Lima.

Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Coraima Gómez, Carolina Takahashi, Shiamara Almeida

Renovaciones

Julieta Holzmaisters

Salidas

Astrid Ruiz, Camila Pérez, Grecia Herrada

Nuevas incorporaciones de Circolo Sportivo Italiano.

Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

Andrea Sandoval, María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón

Renovaciones

Alexandra Muñoz, Florangel Terrero, Miryec Muñoz, Vielka Peralta, Natalia Málaga (DT), Fabiana Hurtado, Ariana Vega Centeno, Alexa Vega Centeno, Estefany Mariñas, Ariana Philipps, Kiara Vicente

Salidas

Anghela Barboza, Katielle Alonzo, Nayeli Vílchez

Nuevas incorporaciones de Deportivo Géminis.

Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

Almendra Escobedo, Nayla Da Silva, Valentina Valera, Nahir Cueva, Nayeli Vílchez, Julieta Lazcano, Andrea Ampuero, Sandra Chumacero

Renovaciones

Isabel Fernández, Ariana Vásquez, Nicole Pérez, María José Rojas, Macarena Zegarra, Thaisa Mc Leod

Salidas

Manuela Sierra

Nuevas incorporaciones de Atenea Lima.

Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

Astrid Ruiz, Dara Herrada, Camila Pérez, Martín Rodríguez (DT), Sofía Neves, Aayinde Smith, Reibeth Artigas, Greta Martinelli

Renovaciones

Dayanne Cure, Jeissy Chia, Keith Meneses, Gianella Chanca, Angelina Escally, Ariana Vílchez, Briana Caldas, Camila Alfaro

Salidas

Tato Rivero (DT), Almendra Escobedo

Nuevas incorporaciones de Rebaza Acosta.

Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Fichajes

Víncius Fernández (DT), Susana Castro, Johany Tucto, Linda Costa, Tamara Chávez, Milena Vilela, Pâmella Oliveira, Ana Caroline Figueredo

Renovaciones

Camila Pineda, Camila Mendoza, Ángela Jiménez, Liana Torres, Xina Cortez, Melody Molina, Tamara Estrada

Salidas

Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland, Evelyn Linares, Alexandra Carrasco, Johana Montero, Natalie Mitchem

Nuevas incorporaciones de Deportivo Soan.

Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

César Arrese (DT)

Rumores

Nayla Da Silva, Magalí Przylucky, Alondra Alarcón

Salidas

Ingrid Herrada, Paola Villegas, Walter Lung (DT), Paola Villegas