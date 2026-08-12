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Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: llegadas, renovaciones y salidas de los clubes

Acá podrás revisar cómo se mueve el mercado de fichajes de los clubes para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Gary Huaman
Acá podrás revisar cómo marcha el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley.
Acá podrás revisar cómo marcha el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. | Foto: composición Líbero
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Los clubes continúan reforzándose de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Alianza Lima anunció la llegada de la estadounidense Allison Holland, Regatas Lima contrató a la armadora Evelyn Linares procedente de Deportivo Soan y Olva Latino presentó a César Arrese como su nuevo estratega. A continuación, podrás revisar cómo marcha el mercado de pases.

Aixa Vigil declaró sobre su participación en la Liga Peruana de Vóley.

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Fichajes de Alianza Lima Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Alejandro Schneider (DT), Flavia Montes, Cristina Cuba, Taylor Fricano y Allison Holland.

Rumores

  • Ivonne Montaño, Zoila La Rosa, Daniela Bulaich

Renovaciones

  • Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe, Clariveth Yllescas

Salidas

  • Elina Rodríguez, Meegan Hart, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT)
Alianza Lima

Nuevas incorporaciones de de Alianza Lima.

Fichajes de Universitario Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil

Rumores

  • Ivonne Montaño

Renovaciones

  • Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia

Salidas

  • Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo
Aixa Vigil es presentada en el equipo de vóley de Universitario. Foto: Universitario

Nueva incorporación de Universitario.

Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Alexandra Machado, Martín Ambrosini (DT), Kari Zumach, Meegan Hart, Emily Zinger

Rumores

  • Marina Scherer, Yanlis Féliz, María Paula Rodríguez, Zoila La Rosa, Emely Zinger

Renovaciones

  • Pamela Cuya, Brenda Lobatón, Ginna López, Angélica Aquino, Paola Rivera

Salidas

  • Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT), Paola Villegas
San Martín

Nuevas incorporaciones de San Martín.

Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Nicole Abreu, Yujhamy Mosquera, Evelyn Linares

Renovaciones

  • Katheryn Ryan, Kiara Montes, Horacio Bastit (DT), Alexandra Llaro, Waleska Toro, Camila Monges

Salidas

  • Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella, Cristina Cuba
Regatas Lima

Nuevas incorporaciones de de Regatas Lima.

Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Coraima Gómez, Carolina Takahashi, Shiamara Almeida

Renovaciones

  • Julieta Holzmaisters

Salidas

  • Astrid Ruiz, Camila Pérez, Grecia Herrada
Circolo Sportivo Italiano

Nuevas incorporaciones de Circolo Sportivo Italiano.

Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Andrea Sandoval, María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón

Renovaciones

  • Alexandra Muñoz, Florangel Terrero, Miryec Muñoz, Vielka Peralta, Natalia Málaga (DT), Fabiana Hurtado, Ariana Vega Centeno, Alexa Vega Centeno, Estefany Mariñas, Ariana Philipps, Kiara Vicente

Salidas

  • Anghela Barboza, Katielle Alonzo, Nayeli Vílchez
Deportivo Géminis

Nuevas incorporaciones de Deportivo Géminis.

Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

  • Almendra Escobedo, Nayla Da Silva, Valentina Valera, Nahir Cueva, Nayeli Vílchez, Julieta Lazcano, Andrea Ampuero, Sandra Chumacero

Renovaciones

  • Isabel Fernández, Ariana Vásquez, Nicole Pérez, María José Rojas, Macarena Zegarra, Thaisa Mc Leod

Salidas

  • Manuela Sierra
Atenea Lima

Nuevas incorporaciones de Atenea Lima.

Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

  • Astrid Ruiz, Dara Herrada, Camila Pérez, Martín Rodríguez (DT), Sofía Neves, Aayinde Smith, Reibeth Artigas, Greta Martinelli

Renovaciones

  • Dayanne Cure, Jeissy Chia, Keith Meneses, Gianella Chanca, Angelina Escally, Ariana Vílchez, Briana Caldas, Camila Alfaro

Salidas

  • Tato Rivero (DT), Almendra Escobedo
Rebaza Acosta

Nuevas incorporaciones de Rebaza Acosta.

Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Fichajes

  • Víncius Fernández (DT), Susana Castro, Johany Tucto, Linda Costa, Tamara Chávez, Milena Vilela, Pâmella Oliveira, Ana Caroline Figueredo

Renovaciones

  • Camila Pineda, Camila Mendoza, Ángela Jiménez, Liana Torres, Xina Cortez, Melody Molina, Tamara Estrada

Salidas

  • Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland, Evelyn Linares, Alexandra Carrasco, Johana Montero, Natalie Mitchem
Deportivo Soan

Nuevas incorporaciones de Deportivo Soan.

Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

  • César Arrese (DT)

Rumores

  • Nayla Da Silva, Magalí Przylucky, Alondra Alarcón

Salidas

  • Ingrid Herrada, Paola Villegas, Walter Lung (DT), Paola Villegas
Olva Latino

Nueva incorporacione de Olva Latino.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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