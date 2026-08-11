Perú vs Italia EN VIVO por los octavos de final del Mundial de Vóley Sub 17 Femenino: fecha, hora y canal

La selección peruana Sub-17 tendrá un encuentro muy importante cuando se enfrente a Italia, en lo que será un partido por los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17 Femenino. El sexteto peruano, dirigido por Marcello Bencardino, buscará la victoria que le permita avanzar a la siguiente fase del torneo, luego de una dura derrota por 3-0 ante China en la última fecha del Grupo B.

¿Cuándo juega Perú vs Italia por el Mundial de Vóley Sub-17?

El encuentro entre la selección peruana contra Italia está programado para realizarse este miércoles 12 de agosto, en el país de Chile.

¿A qué hora juega Perú vs Italia por el Mundial de Vóley Sub-17?

El encuentro entre la selección peruana y Italia está previsto para jugarse desde las 1.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países para que no te pierdas el encuentro.

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

2.00 p. m. Argentina, Brasil y Uruguay: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

1.00 p. m. México: 12.00 p. m.

Perú clasificó a los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17.

¿Dónde ver el partido entre Perú vs Italia por el Mundial de Vóley Sub-17?

El Mundial de Vóley Sub-17 Femenino podrá seguirse en señal abierta a través de Latina TV (canal 2). Asimismo, el partido entre Perú y Italia también estará disponible mediante el canal oficial de Volleyballworld en YouTube.