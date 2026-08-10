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Bolívar vs Sao Paulo EN VIVO: horario, pronóstico y dónde ver la Copa Sudamericana

Bolívar vs Sao Paulo se enfrentan por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Conoce los horarios, canal de transmisión y todos los detalles del partido.

Luis Blancas
Bolívar y Sao Paulo se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
Bolívar y Sao Paulo se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 | Composición: Líbero
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Bolívar vs Sao Paulo chocarán hoy, martes 11 de agosto, a las 5.30 p. m. (hora peruana) por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro boliviano llega firme a este encuentro con la ventaja de empezar el cruce en condición de local con la altura a su favor desde el Estadio Hernando Siles en La Paz.

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Bolívar llega con confianza tras eliminar a Grêmio con un global de 4-2, luego de ganar 3-2 en Bolivia y 1-0 en Porto Alegre. Además, viene de golear 4-2 a Aurora y sumar triunfos ante Oriente Petrolero y Real Potosí. Su única derrota reciente fue ante Always Ready.

São Paulo tuvo una gran fase de grupos en la Copa Sudamericana, donde terminó líder invicto del Grupo C con 12 puntos, seis goles a favor y apenas uno en contra. Sin embargo, su presente en el Brasileirao es preocupante: marcha duodécimo y acumula siete partidos sin ganar, con cinco derrotas y dos empates.

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El calendario también puede jugar en contra del equipo brasileño, que disputó el sábado un partido en Porto Alegre y tendrá solo tres días para enfrentar a Bolívar en la altura. El cuadro celeste buscará aprovechar su buen momento y las condiciones de La Paz para sacar ventaja.

¿A qué hora juega Bolívar vs Sao Paulo?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el inicio del Bolívar vs Sao Paulo en los diversos países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 5.30 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 6.30 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7.30 p. m.
  • México: 4.30 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 6.30 p. m.
  • España: 12.30 a. m. (del miércoles 12 de agosto)

¿Dónde ver Bolívar vs Sao Paulo EN VIVO?

El partido de Bolívar vs Sao Paulo contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de DirecTV Sports en los diversos países de Sudamérica. Del mismo modo, también podrá visualizarse por la app de DGO.

Bolívar vs Sao Paulo: canal de transmisión

  • Argentina y Uruguay: DirecTV Sports.
  • Perú: DirecTV Sports.
  • Bolivia: Tigo Sports.
  • Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV y Disney+.
  • Chile: ESPN y Disney+.
  • Ecuador: DirecTV Sports.
  • Venezuela: DirecTV Sports.
  • Colombia: DirecTV Sports.
  • Estados Unidos: beIN Sports.

Bolívar vs Sao Paulo: pronóstico y apuestas

Bolívar es considerado como gran favorito para quedarse con la victoria ante Sao Paulo por el partido de ida debido a su ventaja en la altura. Conoce las cuotas en las principales casas de apuesta para que realices tu mejor jugada.

CASA DE APUESTABOLÍVAREMPATESAO PAULO
Bet 3651.803.604.50
Unibet1.843.554.00
1XBet1.893.754.46
Betfair1.803.604.00
Bwin1.803.504.20

Bolívar vs Sao Paulo: alineaciones probables

  • Bolívar: Carlos Lampe; Yomar Rocha, Renzo Orihuela, Jesús Sagredo, José Sagredo; Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Ramiro Vaca; Bruno Sávio, Alfio Oviedo y Patricio Rodríguez.
  • Sao Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Robert Arboleda, Alan Franco, Welington; Luiz Gustavo, Pablo Maia; Ferreira, Luciano, Enzo Díaz y Jonathan Calleri.
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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