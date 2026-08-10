¡De terror! Se reveló el estado de Pedro Gallese tras fuerte terremoto en Colombia de 7.4

Una fuerte noticia marcó el inicio de la semana luego de conocerse que un terremoto de 7.4 grados remeció distintas zonas de Colombia. Con el paso de las horas, comenzaron a difundirse imágenes de derrumbes y otros momentos de preocupación registrados tras el movimiento telúrico.

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Entre los peruanos que se encuentran en el país cafetero está Pedro Gallese, arquero titular del Deportivo Cali, quien generó preocupación debido a la situación que atraviesa Colombia.

Tras lo ocurrido, el guardameta de la selección peruana se pronunció para anunciar cómo se encuentra y reveló detalles de su estado, precisando que permanece junto a su familia.

Pedro Gallese se encuentra bien tras el temblor en Colombia

"Hubo un terremoto en Colombia, más de 7 grados. Se ha sentido en Cali e intenté hablar con alguien cercano a Pedro Gallese y me dijeron que él está bien, que se sintió un susto. Estaba en su casa y felizmente está todo bien", dio a conocer el periodista Kevin Pacheco durante el desarrollo del programa 'Fútbol Satélite'.

¿Qué otro futbolista peruano se encuentra en Colombia?

Pedro Gallese no es el único futbolista peruano que reside en Cali, ya que Maryory Sánchez, ex Alianza Lima, también forma parte del Deportivo Cali. La arquera utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que llevó tranquilidad a sus seguidores tras lo ocurrido.