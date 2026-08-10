Jorge Abdiel Gutiérrez ya tiene fecha de llegada para firmar por Universitario de Deportes

Universitario de Deportes llegó a un acuerdo con Jorge Abdiel Gutiérrez para ser su nuevo fichaje de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Es por eso que ahora se confirmó la fecha de llegada del futbolista para estampar su firma con el club merengue.

Jorge Abdiel Gutiérrez y su fecha confirmada para fichar por Universitario de Deportes

El periodista Gustavo Peralta informó que Gutiérrez será nuevo jugador de Universitario al llegar un acuerdo con Deportivo La Guaira de Venezuela para que sea cedido hasta el 31 de diciembre de 2026.

Jorge Abdiel Gutiérrez llegará el martes 11 de agosto para firmar por Universitario

Es por eso que el mismo comunicador afirmó que el lateral izquierdo panameño llegará al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez para concretar su firma con el club crema y hacer oficial su préstamo a tienda merengue proveniente desde tierras venezolanas.

Cabe mencionar que Jorge Abdiel Gutiérrez llega a Universitario de Deportes en condición de préstamo hasta final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, sin embargo, el elenco de Ate puede comprar su pase en caso tenga un buen rendimiento.

¿Cómo le fue a Jorge Abdiel Gutiérrez en Deportivo La Guaira?

Gutiérrez arribó a La Guaira en 2023 y, desde ese momento, disputó 124 encuentros oficiales en el fútbol venezolano. En ese periodo, el lateral izquierdo panameño sumó 5 goles y repartió 18 asistencias.

Jorge Abdiel Gutiérrez es seleccionado de Panamá y jugó el Mundial 2026

Universitario de Deportes contará con Jorge Abdiel Gutiérrez, un futbolista que disputó el Mundial 2026 con la selección de Panamá. Aunque fue suplente en los dos primeros encuentros del Grupo L frente a Ghana y Croacia, luego sumó 88 minutos en el partido ante la selección de Inglaterra.